સુરતના બામણીયા ગામે મળી મૃત દીપડી, પોસ્ટમોર્ટમ કરી વન વિભાગે તપાસ શરૂ કરી

સુરતના મહુવા તાલુકામાં બામણીયા ગામે એક ખેતરમાં મૃત હાલતમાં દીપડી મળી હતી. મહુવા વન વિભાગે આ અંગે તપાસ શરુ કરી છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
બામણીયા ગામે મળી મૃત દીપડી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 11:11 AM IST

સુરત : મહુવા તાલુકામાં આવેલા બામણીયા ગામમાં બે થી ત્રણ વર્ષની દીપડીનો મૃતદેહ મળી આવતા આખા વન વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં શિકારનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી, પરંતુ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે.

બામણીયા ગામે મૃત દીપડી મળી : મળતી માહિતી મુજબ, બામણીયા ગામના વહિયા ફળિયામાં સ્થાનિક લોકોને એક દીપડી મૃત હાલતમાં જોવા મળી હતી. સ્થાનિકોએ તરત જ આ અંગે મહુવા વન વિભાગને જાણ કરી હતી. જાણ થતાં જ મહુવા વન વિભાગના RFO પ્રતિભાબેન ધૂમ સહિતની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને દીપડીના મૃતદેહનો કબજો લીધો હતો.

“પ્રાથમિક તપાસમાં દીપડીના શરીર પર શિકારના કોઈ નિશાન જોવા મળ્યા નથી, મૃત્યુ બીમારી કે અન્ય કુદરતી કારણોસર થયું હોવાની શક્યતા છે. જોકે, ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે પશુ ચિકિત્સકે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું છે.” -- પ્રતિભાબેન ધૂમ (RFO)

મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરી તપાસ શરુ : મહુવા વન વિભાગના RFO પ્રતિભાબેન ધૂમે જણાવ્યું હતું કે,'દીપડીના મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા વન વિભાગની ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં દીપડીના શરીરના તમામ અંગો સુરક્ષિત મળેલ છે. શિકારના કોઈ નિશાન જોવા મળ્યા નથી. દીપડી અંદાજે બે-ત્રણ વર્ષની છે. કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી દીપડીનો અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. વેટરનરી તબીબના રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

દીપડીનો અંતિમ સંસ્કાર કરાયો : વન વિભાગ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને દીપડીના મૃતદેહનો અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ તેના મૃત્યુનું સાચું કારણ જાણી શકાશે. આ ઘટના બાદ વન વિભાગ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે.

વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર : ઉલ્લેખનીય છે કે, મહુવા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દીપડા અને અન્ય વન્ય પ્રાણીઓનું અવારનવાર દેખાવું સામાન્ય છે. આ પહેલા પણ આવા કિસ્સા બન્યા છે. પરંતુ, આટલી નાની વયની દીપડીનું અચાનક મૃત્યુ થવું એ એક ચિંતાનો વિષય છે. વન વિભાગ દ્વારા આ મામલે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા બનાવોને અટકાવી શકાય.

