સુરત : તાજેતરમાં એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્લેવરી રેકેટનો પર્દાફાશ કરીને સુરત સાયબર ક્રાઈમની ટીમે મોટી સફળતા મેળવી છે. આ ગેંગના સાગરિતો થાઈલેન્ડમાં કમ્પ્યુટર વર્કની નોકરી આપવાના બહાને ભારતના અને અન્ય દેશોના યુવાનોને છેતરીને મ્યાનમાર લઈ જતું હતા, જ્યાં તેમને ચાઈનીઝ ગેંગને સોંપી દેવામાં આવતા હતા. સુરત પોલીસે આ મામલે પંજાબ અને સુરતમાંથી ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
યુવાનોને નોકરીના બહાને ફસાવ્યા, મોડસ ઓપરેન્ડી
આ રેકેટમાં ફસાયેલા યુવાનોને થાઈલેન્ડમાં કમ્પ્યુટર વર્ક માટે આકર્ષક નોકરીની ઓફર આપવામાં આવતી હતી. એકવાર યુવાનો થાઈલેન્ડ પહોંચી જાય પછી, તેમને કપટપૂર્વક નદી પાર કરાવીને મ્યાનમાર મોકલી દેવામાં આવતા હતા. ત્યાં તેમને ચાઈનીઝ ગેંગના હવાલે કરવામાં આવતા હતા. આ ગેંગ યુવાનો પાસેથી તેમના નામની ફેક ID બનાવીને ભારત અને અન્ય દેશોમાં ઓનલાઈન ઠગાઈ કરાવતી હતી. આમાં મુખ્યત્વે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે કોલ કરીને લોકોને છેતરવામાં આવતા હતા.
પોલીસની કાર્યવાહી અને આરોપીઓની ધરપકડ
સુરત સાયબર ક્રાઈમ ટીમને કેટલાક શંકાસ્પદ મોબાઈલ નંબરની માહિતી મળી હતી, જેના આધારે તેમણે તપાસ શરૂ કરી. આ તપાસમાં PI એસ. બી. પઢેરીયાની ટીમ જોડાઈ, તેમણે બાતમીના આધારે પંજાબના પટિયાલા ખાતે રેડ કરી અને બે મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. આ આરોપી નીપેન્દર ઉર્ફે નીરવ લવકુશ ચૌધરી અને પ્રીત રસિકલાલ કમાણી હતા.
નીપેન્દર ચાઈનીઝ કંપનીમાં HR તરીકે કામ કરતો હતો અને યુવાનોને ભરતી કરવાનું કામ કરતો હતો, જ્યારે પ્રીત પોતે પણ આ રેકેટનો ભોગ બન્યો હતો, પરંતુ બાદમાં તે પણ આ રેકેટમાં જોડાઈ ગયો. પ્રીતને અંગ્રેજી બોલવામાં તકલીફ પડતી હોવાથી તેને ફરજ પાડવામાં આવી હતી કે તે તેના બદલે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને મોકલે, જેના પરિણામે તેણે તેના મિત્ર રજનીશ બન્નાને મોકલ્યો હતો.
આ બંનેની પૂછપરછ બાદ સુરત પોલીસે ડિંડોલીના વિઝા એજન્ટ આશિષ રમણલાલ રાણાની પણ ધરપકડ કરી. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ રેકેટમાં પાકિસ્તાની એજન્ટ સહિત કુલ 12 લોકો સામેલ છે અને તે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી સક્રિય છે.
કમાણી અને કમિશન
આ રેકેટમાં સામેલ આરોપીઓ મોટા પ્રમાણમાં કમિશન કમાતા હતા. નિપેન્દરને એક વ્યક્તિને થાઈલેન્ડથી મ્યાનમાર મોકલવા માટે 3,000 USDT એટલે કે લગભગ રૂ. 3 લાખનું કમિશન મળતું હતું. આ સિવાય, પ્રીત અને નીપેન્દર જેવા એજન્ટ્સને એક વ્યક્તિ દીઠ રૂ. 40,000 થી 50,000 કમિશન મળતું હતું. આ કમિશન તેમને પાકિસ્તાની એજન્ટ એલેક્સ દ્વારા મળતું હતું. આશિષ રાણાએ પણ રૂ. 37,000 કમિશન મેળવ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય
આવા સાયબર ક્રાઈમના વધતા જતા ગુનાને અટકાવવા માટે ગુજરાત સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સરકાર ATS જેમ જ એક અલગ સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ ઊભું કરશે. આ યુનિટ માટે અત્યાધુનિક સાધનો ખરીદવા માટે બજેટમાં જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. આ નવું યુનિટ ગાંધીનગરમાં સ્થાપિત થશે અને ટૂંક સમયમાં કાર્યરત થવાની શક્યતા છે.
સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી પ્રશંસનીય છે, કારણ કે તેનાથી એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્લેવરી અને ફ્રોડ રેકેટનો ભંગ થયો છે. આ ઘટના યુવાનો માટે એક ચેતવણી સમાન છે કે વિદેશમાં નોકરીની લોભામણી ઓફરથી સાવચેત રહેવું જોઈએ. આ રેકેટમાં હજુ વધુ આરોપી સામેલ હોવાની શક્યતા છે અને પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. નવા સાયબર ક્રાઈમ યુનિટની સ્થાપનાથી ગુજરાતમાં આવા ગુનાઓ પર અંકુશ મૂકવામાં મદદ મળશે એવી આશા છે.
આ પણ વાંચો...