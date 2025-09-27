રાજસ્થાનના મહિલા પ્રોફેસરને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી રૂ.7.5 લાખનો ફ્રોડ, સુરતમાંથી ઝડપાયો મુખ્ય આરોપી
રાજસ્થાનના અજમેરની એક મહિલા પ્રોફેસર પાસેથી ડિજિટલ એરેસ્ટના નામે રૂ. 7,50,000 પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 27, 2025 at 9:50 PM IST
સુરત: સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક મોટા સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં રાજસ્થાનના અજમેરની એક મહિલા પ્રોફેસર પાસેથી ડિજિટલ એરેસ્ટના નામે રૂ. 7,50,000 પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા મુખ્ય આરોપી હિતેશ પ્રવીણચંદ્ર ધોડીયાવાલાને સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાંથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.
CBI ઓફિસરના સ્વાંગમાં ધમકી અને ફ્રોડ
અજમેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, 30-08-2025ના રોજ મહિલા પ્રોફેસરને ફોન કરીને તેમના નામે સિમ કાર્ડ ઈશ્યુ થયું હોવાની અને તેનો ઉપયોગ સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટના મેસેજ માટે થયો હોવાની જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, વીડિયો કોલ દ્વારા કોલ કરનારે પોતાની ઓળખ CBI ઓફિસર દયા નાયક તરીકે આપી હતી. આરોપીએ મહિલાને ધમકી આપી હતી કે, તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના કેસમાં મુખ્ય આરોપી છે અને તેમને 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરવામાં આવશે. આ ડરથી ગભરાઈને પ્રોફેસરે ઓનલાઈન રૂ. 7,50,000 ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા.
સુરત કનેક્શન: દેવામાં ડૂબેલા આરોપીએ આપ્યું હતું બેંક એકાઉન્ટ
અજમેર પોલીસે તપાસ શરૂ કરતાં, ફ્રોડમાં વપરાયેલું બેંક એકાઉન્ટ સુરતના હિતેશ ધોડીયાવાલાનું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. ભૂતકાળમાં સ્ટોક માર્કેટના ધંધામાં મોટું નુકસાન થતાં અને દેવામાં આવી જતાં, 45 વર્ષીય હિતેશ ધોડીયાવાલા સાયબર માફિયાઓ સાથે જોડાયો હતો. તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા 'રોકી' નામના ઈસમનો સંપર્ક કર્યો અને કમિશનના બદલામાં પોતાનું IndusInd Bankનું ખાતું ડિજિટલ એરેસ્ટ દ્વારા પૈસા પડાવતી ટોળકીને ભાડે આપ્યું હતું.
એક જ દિવસમાં કરોડોનું ટ્રાન્ઝેક્શન
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં બહાર આવ્યું કે માત્ર એક જ દિવસમાં, 02-09-2025ના રોજ, આરોપીના બેંક ખાતામાં દેશભરમાંથી રૂ. 48,78,000થી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર થઈ હતી. બેંક ખાતું ભાડે આપવાના બદલામાં તેને રૂ. 62,900નો નફો પણ મળ્યો હતો. આ બેંક ખાતા સાથે સંકળાયેલા સાયબર ફ્રોડની કુલ 7 જેટલી ફરિયાદો દેશભરમાં નોંધાયેલી છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણાના કેસનો પણ સમાવેશ થાય છે. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીને ઝડપી પાડ્યા બાદ, તેને વધુ કાર્યવાહી માટે રાજસ્થાનના અજમેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને સોંપવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
પોલીસે નાગરિકોને અપીલ છે કે CBI, પોલીસ કે અન્ય સરકારી અધિકારીના નામે વીડિયો કોલ પર થતા 'ડિજિટલ એરેસ્ટ'ની ધમકીઓથી ગભરાવું નહીં અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ઓનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા નહીં. કોઈપણ શંકાસ્પદ કોલ અંગે તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન પર જાણ કરવી.
આ પણ વાંચો: