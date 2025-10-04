ETV Bharat / state

સુરત કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો; મિત્રતાના બહાને દુષ્કર્મ આચરી બ્લેકમેઇલ કરનાર નરાધમને 10 વર્ષની સજા

એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી એક યુવતી સાથે મિત્રતા કેળવીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર અને અંગત પળોના વીડિયો વાઇરલ કરનાર આરોપીને કોર્ટે કડક સજા ફટકારી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 6:49 PM IST

સુરત: સુરતની એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી એક યુવતી સાથે મિત્રતા કેળવીને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર અને અંગત પળોના વીડિયો વાઇરલ કરનાર આરોપીને કોર્ટે કડક સજા ફટકારી છે. છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ તેમજ સ્પેશિયલ જજ (પોક્સો) કોર્ટના જજ હિતેશકુમાર મુકુંદરાય વ્યાસે પાંડેસરા નિવાસી 28 વર્ષીય આરોપી પંકજસિંહ દિનાશંકરસિંહ સિંહને 10 વર્ષની સજાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે.

ઘટનાની વિગત મુજબ, આરોપી પંકજસિંહે વર્ષ 2012થી 2015ના સમયગાળા દરમિયાન યુવતીને અભ્યાસમાં મદદ કરવાના બહાને ફસાવી હતી. બાદમાં તે યુવતીને જુદી જુદી હોટલો, પોતાના અને મિત્રના ઘરે લઈ જઈને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરતો હતો. સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે, આરોપીએ યુવતીની અંગત પળોના વીડિયો ક્લિપ્સ પણ બનાવી લીધા હતા.

જ્યારે યુવતીએ આરોપી સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડી, ત્યારે આરોપીએ બદલો લેવાના ઇરાદે તે ક્લિપ્સ વાઇરલ કરી દીધી હતી.

સરકારી પક્ષના મદદનીશ સરકારી વકીલ વિશાલ ફળદુએ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે, આવા ગુનાઓમાં દિન-પ્રતિદિન વધારો થઈ રહ્યો છે. સમાજમાં દાખલો બેસે અને ગુનાઓ રોકાય તે માટે આરોપીને કાયદામાં દર્શાવેલ મહત્તમ સજા થવી જોઈએ.

બચાવ પક્ષે પુરાવાના અભાવની દલીલ કરી હોવા છતાં, કોર્ટે તમામ પુરાવા અને સંજોગો ધ્યાનમાં લઈને સમાજમાં વધતા જતા આવા ગુનાઓને અટકાવવા માટે આરોપી પંકજસિંહ સિંહને 10 વર્ષની સજાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે.

