સુરત: રાંદેર વિસ્તારમાં પાર્કિંગ બાબતે લોહિયાળ બબાલ, એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યો પર હુમલો; CCTV ફૂટેજ આવ્યા સામે
આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેના આધારે રાંદેર પોલીસે હુમલાખોરોની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
Published : October 5, 2025 at 9:28 PM IST
સુરત: શહેરના રાંદેર વિસ્તારમાં પાર્કિંગ જેવી સામાન્ય બાબતે ઉગ્ર વિવાદ થતાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોને માર મારવામાં આવ્યો હોવાની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. આ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેના આધારે રાંદેર પોલીસે હુમલાખોરોની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
સામાન્ય બોલાચાલીએ લીધું ઉગ્ર સ્વરૂપ
પીડિત પરિવારના આક્ષેપ મુજબ, રાંદેર વિસ્તારમાં મોડી સાંજે પાર્કિંગ કરવાના મુદ્દે બે પાડોશી પરિવારો વચ્ચે બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી. આ બોલાચાલી થોડી જ વારમાં એટલી ઉગ્ર બની ગઈ કે વિરોધી જૂથના સભ્યોએ આવેશમાં આવીને લાકડાના ફટકા વડે સામેના પરિવાર પર હુમલો કર્યો હતો.
આ હુમલામાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હાલ તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
CCTV ફૂટેજ વાયરલ, પોલીસની કાર્યવાહી
હુમલાની આ સંપૂર્ણ ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા આ ફૂટેજમાં હુમલાની ક્રૂરતા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.
બનાવની જાણ થતાં જ રાંદેર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પોલીસે ઈજાગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યોના નિવેદન લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, સીસીટીવી ફૂટેજ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે અને તેના આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરીને તેમને વહેલી તકે પકડી પાડવા માટેની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવાઈ છે.
પાર્કિંગના નજીવા વિવાદમાં એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યો પર થયેલા હુમલાને પગલે વિસ્તારમાં તંગદીલીનો માહોલ છે. પોલીસ આરોપીઓને ઝડપી પાડી પીડિત પરિવારને ઝડપથી ન્યાય અપાવે તેની પર સૌની નજર ટકેલી છે.
આ પણ વાંચો: