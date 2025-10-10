દિવાળીમાં રહેજો સાવચેત : 'નકલી પોલીસ' થી બચવા સુરત કમિશનરની નાગરિકોને ખાસ અપીલ
નકલી પોલીસ બની લોકોને છેતરતા તત્વોથી બચવા માટે સુરત શહેર પોલીસ કમિશનરે ખાસ અપીલ કરી છે, જુઓ...
Published : October 10, 2025 at 8:15 AM IST|
Updated : October 10, 2025 at 8:41 AM IST
સુરત : દિવાળીના તહેવારોની ખરીદીમાં સુરતની જનતા છેતરપિંડીનો ભોગ ન બને તે માટે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જાહેર જનતાને ખાસ અપીલ કરી છે. તેમણે નાગરિકોને 'નકલી પોલીસ' બનીને ફરતા ગઠિયાઓથી સાવધ રહેવાની અને કોઈ પણ સંજોગોમાં રસ્તા પર અજાણ્યા વ્યક્તિને બેગ ચેક કરવા ન દેવાની અપીલ કરી છે.
પોલીસ કમિશનરનો ખાસ સંદેશ
દિવાળી પર્વ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા માટે યોજાયેલી ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક બાદ કમિશનર ગહેલોતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "દિવાળીમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં ખરીદી કરવા નીકળતા હોય છે. આ સમયે ગઠિયાઓ પોલીસ તરીકે ઓળખ આપીને લોકોને રોકશે અને બેગ ચેક કરવાના બહાને તેમની પાસેથી પૈસા સેરવી લેશે તેવી શક્યતા છે."
તેમણે જનતાને ખાસ સૂચના આપતા કહ્યું કે, "કોઈપણ વ્યક્તિ તમને ઓળખ આપીને કહે કે 'હું પોલીસમાં છું' અને તમારી બેગ ચેક કરવા માગે, તો બેગ ચેક કરવા દેતા નહીં." જો આવી કોઈ ઘટના બને અથવા કોઈ વ્યક્તિ શંકાસ્પદ લાગે, તો તાત્કાલિક 112 નંબર પર કોલ કરીને પોલીસને જાણ કરવા જણાવાયું છે.
સુરક્ષા માટે પોલીસ એક્શન મોડમાં
તહેવારના માહોલમાં લોકોની સુરક્ષા અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સુરત પોલીસે સઘન તૈયારી કરી છે. કમિશનરે તમામ અધિકારીઓને જરૂરી વ્યવસ્થા ઉભી કરવાના આદેશ આપ્યા છે.
- સઘન પેટ્રોલિંગ : હીરા બજાર, ટેક્સટાઇલ બજાર, ઝવેરી બજાર અને અન્ય ભરચક માર્કેટોમાં પેટ્રોલિંગ સઘન કરવામાં આવ્યું છે.
- સાદા ડ્રેસમાં તૈનાતી : ખરીદીના સ્થળોએ પુરુષ અને મહિલા પોલીસકર્મીઓ સાદા ડ્રેસમાં તૈનાત રહેશે અને ગઠિયાઓ પર સતત નજર રાખશે.
- સી-ટીમ : સી-ટીમની મહિલા પોલીસકર્મીઓ પણ બોડીવોર્ન કેમેરા સાથે બજારમાં વોચ રાખશે, જેથી છેતરપિંડી કરનારાઓને તાત્કાલિક પકડી શકાય.
આ તમામ પગલાંનો હેતુ એ છે કે સુરતની જનતા કોઈ પણ ચિંતા વગર દિવાળીના તહેવારની ખરીદી કરી શકે.
