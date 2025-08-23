સુરત: સુરત શહેરના અમરોલી વિસ્તારમાં ગત 21મી ઓગસ્ટે અપહરણ થયેલા ત્રણ વર્ષના માસૂમ બાળક આકાશ ઉર્ફે આરવનો મૃતદેહ મુંબઈમાં એક ટ્રેનના ટોયલેટમાંથી મળી આવતા સમગ્ર ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. આ કરુણ ઘટનાનો મુખ્ય આરોપી ખુદ બાળકનો માસીનો દીકરો વિકાસ શાહ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પોલીસની તપાસમાં અને સીસીટીવી ફૂટેજમાં આરોપીની હેવાનિયતભરી હરકતોનો પર્દાફાશ થયો છે.
પરિવાર અને ઘટનાક્રમ
મૂળ બિહારના સિવાન જિલ્લાના વતની રાજેન્દ્ર જીઉત શાહનો પરિવાર સુરતના અમરોલી ખાતે રહે છે. રાજેન્દ્રભાઈ દુબઈમાં નોકરી કરે છે, જ્યારે તેમની પત્ની દુર્ગાવતી કુમારી, પુત્ર આકાશ (ઉં.વ. 3) અને અન્ય બે બાળકો સાથે અહીં રહે છે. એક સપ્તાહ પહેલાં જ દુર્ગાવતી કુમારીની મોટી બહેન રબડી અને તેમનો પુત્ર વિકાસકુમાર શાહ (ઉં.વ. 26) સુરત તેમના ઘરે મહેમાનગતિ માટે આવ્યા હતા. પોલીસ તપાસ મુજબ, આરોપી વિકાસની માનસિક સ્થિતિ અસ્થિર હોવાનું જણાયું છે અને તેની સારવાર પણ ચાલી રહી હતી.
અપહરણ અને હત્યા
ગત 21મી ઓગસ્ટના બપોરે, દુર્ગાવતી કુમારી તેમના અન્ય બાળકોને શાળાએ મૂકવા ગયા હતા. તે સમયે આકાશ ઘરે એકલો હતો. આ તકનો લાભ ઉઠાવી વિકાસ શાહ આકાશને લઈ ઘરેથી નીકળી ગયો. પોલીસને સીસીટીવી ફૂટેજ મળ્યા છે જેમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે વિકાસ એક બાઈક ચાલક પાસે લિફ્ટ માંગી બાળકને લઈને રેલવે સ્ટેશન તરફ જઈ રહ્યો છે. જ્યારે દુર્ગાવતી કુમારી ઘરે પાછા ફર્યા ત્યારે આકાશ અને વિકાસ બંને ગાયબ હતા. પરિવારે તાત્કાલિક શોધખોળ શરૂ કરી, પરંતુ કોઈ ભાળ ન મળતાં તેમણે અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી અને મોબાઈલ લોકેશનના આધારે વિકાસની ભાળ મેળવવાની કોશિશ કરી.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On the body of a child found in a coach of the Kushinagar Express, Central Railway CPRO Swapnil Nila says, " this morning, the 22537 kushinagar express, running from gorakhpur, arrived at lokmanya tilak terminus. when the cleaning staff was cleaning… pic.twitter.com/3nCVxREJKX— ANI (@ANI) August 23, 2025
મૃતદેહ મુંબઈમાં મળ્યો
મોબાઈલ લોકેશન મહારાષ્ટ્ર તરફ જઈ રહ્યું હોવાનું જાણવા મળતા અમરોલી પોલીસની બે ટીમ અને ક્રાઈમ બ્રાંચની એક ટીમ મુંબઈ રવાના થઈ. પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી. મુંબઈના લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ (LTT) પર કુશીનગર એક્સપ્રેસ ટ્રેનના એસી કોચના ટોયલેટમાં ડસ્ટબિનમાંથી એક ત્રણ વર્ષના બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો. મૃતદેહની ઓળખ થતાં તે સુરતના અપહરણ થયેલા આકાશનો હોવાનું બહાર આવ્યું. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મુજબ, બાળકનું મૃત્યુ ગળું દબાવીને કરવામાં આવ્યું હતું.
#WATCH | Mumbai | Commissioner of Police, Railways, Mumbai, Rakesh Kalasagar says, " it is a very shocking and sad incident where we found the body of a three-year-old child in the bathroom of a coach of kushinagar express near lokmanya tilak terminus (ltt)... the four-year-old… pic.twitter.com/BHf9rS78oM— ANI (@ANI) August 23, 2025
CCTV ફૂટેજમાં હેવાનિયત
આ ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ પોલીસને મળ્યા છે જેમાં આરોપી વિકાસની ક્રૂરતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. ફૂટેજમાં તે આકાશના મૃતદેહને ખભા પર નાખી મુંબઈના લોકમાન્ય તિલક રેલવે સ્ટેશન પર ફરતો દેખાય છે. ત્યારબાદ તે ખાલી ટ્રેન જોઈ મૃતદેહને ટોયલેટના ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દે છે. આ દ્રશ્યો એટલા ભયાનક છે કે જોનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ ધ્રુજી ઉઠે.
હાલ પોલીસે આરોપી વિકાસની શોધખોળ તેજ કરી છે અને તેની માનસિક બીમારીની ફાઈલની પણ ખરાઈ કરવા માટે ડોક્ટર પાસે મોકલી આપી છે. આ મામલે મુંબઈમાં એડીઆર નોંધવામાં આવી છે અને અમરોલી પોલીસ સાથે મુંબઈ પોલીસની ટીમ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. આ ઘટનાએ સુરત અને મુંબઈ બંને શહેરમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે.
આ પણ વાંચો: