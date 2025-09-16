ETV Bharat / state

સુરતમાં બેદરકારીનો ભોગ બન્યું દોઢ વર્ષનું બાળક: હોટલના વોટર પોન્ડમાં ડૂબી જતાં કરુણ મોત

સુરતમાં માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો બન્યો છે, એક બાળક હોટલના વોટર પોન્ડમાં ડૂબી ગયું, જેનાથી માતા-પિતા બિલકુલ અજાણ હતા.

ETV Bharat Gujarati Team

September 16, 2025

સુરત : મોબાઈલ અને વાતચીતમાં વ્યસ્ત રહેતા માતા-પિતા માટે આંખ ઉઘાડનારો એક કિસ્સો સુરતના પાલ વિસ્તારમાંથી સામે આવ્યો છે. એક બર્થ ડે પાર્ટીમાં ગયેલો દંપતીનું દોઢ વર્ષનું બાળક રમતાં રમતાં હોટલના વોટર પોન્ડમાં પડી ગયું હતું. 15 મિનિટ સુધી કોઈને ખબર ન પડતાં બાળક પાણીમાં ડૂબી ગયું અને તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.

માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો : સુરતના યોગી ચોક વિસ્તારમાં રહેતા વિજયભાઈ સાવલિયા પોતાની પત્ની અને દોઢ વર્ષના પુત્ર ક્રિશિવ સાથે પાલ વિસ્તારમાં આવેલી યુફોરિયા રેસ્ટોરન્ટમાં એક પારિવારિક પાર્ટીમાં ગયા હતા. હોટલના બેન્ક્વેટ હોલમાં પાર્ટી ચાલી રહી હતી અને બધા જમવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, તેમનો નાનો પુત્ર ક્રિશિવ રમતાં રમતાં અચાનક બહાર નીકળી ગયો અને બેન્ક્વેટ હોલની બહાર આવેલા એક વોટર પોન્ડમાં પડી ગયો.

વોટર પોન્ડમાં ડૂબી જતાં બાળકનું મોત : પાર્ટીમાં હાજર કોઈ પણ વ્યક્તિનું ધ્યાન બાળક પર નહોતું. જ્યારે બાળક ગુમ થયાની જાણ થઈ અને તેની શોધખોળ શરૂ થઈ, ત્યારે બેન્ક્વેટ હોલની બહાર બેઠેલા એક ગ્રાહકની નજર પાણીમાં પડેલા બાળક પર પડી. તેમણે તાત્કાલિક હોટલના સંચાલકોને જાણ કરી. હોટલના મેનેજર હસનભાઈ રાબડીએ તરત જ બાળકને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તે બેભાન થઈ ગયો હતો. તેને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો.

બેદરકારીનો ભોગ બન્યું દોઢ વર્ષનું બાળક : આ દુઃખદ ઘટના અંગે ACP દીપ વકીલે જણાવ્યું કે, "જ્યારે લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થતા હોય છે, ત્યારે તેઓ એકબીજા સાથે વાતચીતમાં વ્યસ્ત હોય છે અથવા મોબાઈલમાં ખોવાયેલા રહે છે. આવા સમયે બાળકો દૂર નીકળી જાય, પાણીવાળી જગ્યાએ પહોંચી જાય અને આ કિસ્સામાં પણ એવું જ બન્યું. બાળકને તરતા ન આવડતું હોવાથી તે ડૂબી ગયો અને લાંબા સમય પછી તેની શોધખોળ થતાં તે પાણીમાંથી મળ્યો."

ACP દીપ વકીલે વાલીઓને ખાસ ચેતવણી આપી છે કે, જ્યારે પણ તેઓ બહાર જાય, ત્યારે બાળકો પર પૂરતું ધ્યાન રાખે, જેથી આવી દુર્ઘટના ટાળી શકાય.

  • ઘટનાસ્થળ : યુફોરિયા હોટલ, પાલ વિસ્તાર-સુરત
  • ભોગ બનનાર : દોઢ વર્ષનો બાળક ક્રિશિવ
  • મૃત્યુનું કારણ : હોટલના વોટર પોન્ડમાં ડૂબી જવું
  • ઘટનાની વિગત : બાળક રમતાં રમતાં બહાર ગયો અને પાણીમાં પડી ગયો
  • પોલીસની સલાહ : માતા-પિતાને બાળકો પર સતત ધ્યાન રાખવું જોઈએ

