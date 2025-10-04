ETV Bharat / state

બાળકની તીવ્ર લાલસા ધરાવતી એક વિધવા મહિલાએ લાલગેટ વિસ્તારની ફૂટપાથ પરથી 4 વર્ષના બાળકનું અપહરણ કર્યું હતું.

સુરતમાં બાળકની લાલસામાં અપહરણ: ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 1000 CCTV ફૂટેજ ચકાસી 4 વર્ષના બાળકને મુક્ત કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 8:09 PM IST

1 Min Read
સુરત: સુરતમાં બાળકના અપહરણનો એક અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. બાળકની તીવ્ર લાલસા ધરાવતી એક વિધવા મહિલાએ લાલગેટ વિસ્તારની ફૂટપાથ પરથી 4 વર્ષના બાળકનું અપહરણ કર્યું હતું. જોકે, સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ગણતરીના કલાકોમાં 800થી 1000 CCTV ફૂટેજની મદદથી આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો અને બાળકને સહીસલામત મુક્ત કરાવ્યું.

ત્રણ દિવસની 'શિકાર' યાત્રા

વલસાડના લીલાપોર ગામની રહેવાસી 50 વર્ષની સુરેખા સંજય નાયકા નામની વિધવા મહિલાને બાળક મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આ માટે તે 26 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ વલસાડથી નીકળી વડોદરા અને હાલોલ-પાવાગઢમાં બાળકના અપહરણના નિષ્ફળ પ્રયાસો કર્યા બાદ સુરત આવી પહોંચી. 28 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ સાંજે 5:00 વાગ્યે તેની નજર લાલગેટની ઇન્ડિયા બેકરી પાસે ફૂટપાથ પર સૂતેલા 4 વર્ષના બાળક પર પડી.

સુરતમાં બાળકની લાલસામાં અપહરણ: ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 1000 CCTV ફૂટેજ ચકાસી 4 વર્ષના બાળકને મુક્ત કરાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

બાળકની માતા સાહિસ્તા શેખ જ્યારે રવિવારી બજારમાં કપડાં ખરીદવા ગઈ હતી, ત્યારે તેની ગેરહાજરીનો લાભ લઈ સુરેખાએ બાળકનું અપહરણ કર્યું અને સુરત રેલ્વે સ્ટેશનથી ટ્રેન દ્વારા વલસાડ પોતાના ગામ ભાગી ગઈ.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ત્વરિત કાર્યવાહી

લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણનો ગુનો નોંધાતાં જ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ડીસીપી ભાવેશ રોઝિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ 7 અધિકારીઓ અને 50થી વધુ કર્મચારીઓની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી. ટીમે ઘટનાસ્થળથી લઈને મુંબઈ અને વડોદરા સુધીના રેલવે સ્ટેશનોના 800થી 1000 CCTV ફૂટેજની ચકાસણી કરી. ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીની ઓળખ સુરેખા સંજય નાયકા તરીકે થઈ.

આસામ ભાગે તે પહેલાં ધરપકડ

ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ખાનગી માહિતી મળી કે સુરેખા બાળક સાથે આસામ રાજ્યમાં ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહી છે. પોલીસે સમયસૂચકતા વાપરી વલસાડ જિલ્લાના લીલાપોર ગામથી સુરેખા સંજય નાયકા (ઉંમર 50)ની ધરપકડ કરી અને 4 વર્ષના બાળકને સહીસલામત મુક્ત કરાવી તેની માતાને સોંપ્યું.

