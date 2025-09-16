સુરત: લસકાણામાં કચરાના ઢગલામાંથી મળેલા ધડ અને માથાનો કેસ ઉકેલાયો, પોલીસે આરોપીની કરી ધરપકડ
Published : September 16, 2025 at 7:05 PM IST
સુરત: શહેરના લસકાણા વિસ્તારમાં ગત સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કચરાના ઢગલામાંથી મળેલા ધડ અને માથાના કેસનો સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ભેદ ઉકેલી લીધો છે. પોલીસે મૃતકની ઓળખ કરી અને હત્યારા આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા માટે પોલીસે 800થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી હતી.
શું હતી ઘટના?
ગત 11 સપ્ટેમ્બરે સુરતના લસકાણા વિસ્તારમાં વિપુલનગર ખાતે કચરાના ઢગલામાંથી એક યુવકનું માથું મળી આવ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તપાસ દરમિયાન, લગભગ 500 મીટર દૂર આવેલા એક મકાનમાંથી યુવકનું ધડ પણ મળી આવ્યું હતું. પોલીસે આ મામલે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.
મૃતકની ઓળખ:
પોલીસે મૃતકની ઓળખ કરવા માટે આસપાસના વિસ્તારમાં કામ કરતા મજૂરો અને સંચા મશીનના માલિકોને મૃતકના ફોટોગ્રાફ્સ બતાવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન, એક સંચા ખાતાના માલિકે જણાવ્યું કે મૃતક યુવક તેની ખાતે દોઢથી બે વર્ષથી કામ કરતો હતો અને તેનું નામ દિનેશ મહંતો હતું. દિનેશ મૂળ બિહારનો વતની હતો અને તેના પરિવારમાં પત્ની અને ત્રણ બાળકો છે.
આરોપીની ધરપકડ:
પોલીસે સંચા મશીનના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી, જેમાં મૃતક સાથે તેનો મિત્ર મુન્ના ઉર્ફે ઇશાક મંસુરી જોવા મળ્યો. પોલીસે મુન્નાને શોધવા તપાસ શરૂ કરી અને તેને કીમ પાલોદ જીઆઈડીસી પાસેથી ઝડપી પાડ્યો.
હત્યાનું કારણ:
પોલીસની પૂછપરછમાં આરોપી ઇશાક ઉર્ફે મુન્નાએ કબૂલ્યું કે તેની અને દિનેશ વચ્ચે ગાળાગાળી થઈ હતી. આ ઝઘડા દરમિયાન, મુન્નાએ પથ્થર વડે દિનેશના માથા પર ઇજા પહોંચાડી અને બાદમાં ચપ્પુ વડે તેનું ગળું કાપી હત્યા કરી હતી. પોલીસે આરોપી ઇશાક ઉર્ફે મુન્ના (ઉંમર 43 વર્ષ)ની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
