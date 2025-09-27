સુરત બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન: આધુનિક સુવિધાઓ અને વિકાસનું સંગમ; જુઓ સ્ટેશનની એક ઝલક
Published : September 27, 2025 at 2:31 PM IST
સુરત: આગામી બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન સાથે સુરત વૃદ્ધિ અને જોડાણમાં મોટો વધારો જોવા મળશે. સ્ટેશન યાત્રીઓની આરામદાયક અને સુવિધાજનક મુસાફરી માટે વિશેષ ધ્યાન સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. શાંત અને સુખદ પ્રવાસ માટે સ્નેહભર્યા આંતરિક ડિઝાઇન, સ્કાયલાઇટથી કુદરતી પ્રકાશ અને સારી રીતે હવા પ્રવાહવાળા પ્લેટફોર્મ્સને અનિવાર્ય રાખવામાં આવ્યું છે
સ્ટેશનમાં આધુનિક યાત્રિ સુવિધાઓ જેવી કે વેઇટિંગ લાઉન્જ, નર્સરી, રેસ્ટરૂમ્સ, રિટેલ આઉટલેટ્સ વગેરે ઉપલબ્ધ છે. વિવિધ માળા વચ્ચેની ગતિને સરળ અને સૌમ્ય બનાવવા માટે અનેક લિફ્ટ અને એસ્કલેટર્સ સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. વૃદ્ધો વિભિન્ન ક્ષમતા ધરાવતા લોકો અને બાળકો સાથે પરિવારોની જરૂરિયાતોને ખાસ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યું છે. યાત્રીઓને સરળતાથી કોનકોર્સ, પ્લેટફોર્મ અને એકિઝટ વિસ્તારોમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે સ્પષ્ટ સાઇનેજેસ, માહિતી કિયોસ્ક અને જાહેર પ્રસારણ સિસ્ટમ્સ પણ સ્થાપિત કરવામાં આવી રહી છે!
યાત્રિક કેન્દ્રિત સુવિધાઓ સિવાય, સ્ટેશન અન્ય પરિવહન માધ્યમો સાથે પણ સરળ સંકલન પ્રદાન કરશે. મુંબઇ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ (એસએમએઆરટી) અંતર્ગત સ્ટેશન વિસ્તાર વિકાસ માટેની યોજનાની ભાગરૂપે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (એસએમસી) અને સુરત અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (એસયુડીએ) સાથે સહયોગમાં મલ્ટી-મોડલ ઇન્ટિગ્રેશન યોજના તૈયાર કરવામાં આવી છે. આથી યાત્રિકોને મેટ્રો ટ્રેનો, બસો, ટેક્સી, ઓટો અને અન્ય સ્થાનિક પરિવહન વચ્ચે સરળતાથી બદલાવ કરવાની સુવિધા મળશે અને સ્ટેશનની આસપાસ ટ્રાફિકનું સરળ વહેવાર નિશ્ચિત થશે. આવા કનેક્ટિવિટીથી પરિવહન સમય ઘટાડીને મુસાફરી વધુ ઝડપી, સુરક્ષિત અને આરામદાયક બનેલી રહેશે.
સુરત-બરડોલી રોડની નજીક અંત્રોળી ગામમાં આવેલો આ સ્ટેશન વિવિધ પરિવહન માધ્યમોથી સારી રીતે જોડાયેલો છે, જેમ કે:
- BRTS બસ સ્ટોપ: 330 મીટર
- પ્રસ્તાવિત મેટ્રો સ્ટેશન: 280 મીટર
- સુરત રેલવે સ્ટેશન: 11 કિમી
- સુરત સિટી બસ સ્ટેન્ડ: 10 કિમી
- ચલથાન રેલવે સ્ટેશન: 5 કિમી
- એન એચ-48: 5 કિમી
આ સ્ટેશન આરામ અને ટકાઉપણાનું સમન્વય છે, જેમાં ભારતીય ગ્રીન બિલ્ડિંગ કાઉન્સિલ (આઈજીબીસી) ની વિશેષતાઓ જેમ કે વરસાદનું જલ સંગ્રહણ, ઓછી જળ વહીવટી સેનિટરી ફિક્સચર્સ, પર્યાવરણીય અનુકૂળ પેઇન્ટ્સ વગેરે શામેલ છે. વ્યાપક ખિડકીઓ અને સ્કાઇલાઇટ્સ પ્લેટફોર્મ અને કૉન્સોર્સમાં કુદરતી પ્રકાશ અને હવા પ્રવાહ માટે સગવડ પ્રદાન કરે છે, જેના કારણે દિવસ દરમિયાન કૃત્રિમ પ્રકાશ પર નિર્ભરતા ઘટે છે. છોડ અને વાવેતર સાથેની લૅન્ડસ્કેપિંગ હરિયાળી અને તાજગીભર્યું વાતાવરણ બનાવશે.
શહેર તેની હીરા ઉદ્યોગ માટે પ્રસિદ્ધ છે, તેથી સ્ટેશનની ફેસાડ અને ઇન્ટિરિયર્સની ડિઝાઇનમાં હીરાના ફેસેટનો પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવ્યો છે. બિલ્ડિંગનું સ્ટ્રક્ચરલ કામ પહેલેથી જ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે અને હાલ આંતરિક સજ્જા, છત બનાવવાની કામગીરી અને સ્ટેશનની અન્ય સુવિધાઓની પૂર્ણતા થઇ રહી છે. સ્ટેશન પર આરસી ટ્રેક બેડનું બાંધકામ અને તાત્કાલિક ટ્રેકની સ્થાપના જેવા ટ્રેક કામો પૂર્ણ થયાં છે.
સ્ટેશનની મુખ્ય વિશેષતાઓ:
- સ્ટેશનની કુલ ઊંચાઈ – 26.3 મીટર
- કુલ બાંધકામ વિસ્તાર – 58,352 ચોરસ મીટર
સ્ટેશન બિલ્ડિંગમાં ત્રણ માળાઓ છે:
- ગ્રાઉન્ડ લેવલ: પાર્કિંગ સુવિધા, પિક & ડ્રોપ બેય (કાર, બસ, ઓટો), સુરક્ષા ચેક, લિફ્ટ, એસ્કેલેટર વગેરે
- કૉન્સોર્સ લેવલ: વેઇટિંગ લાઉન્જ, શૌચાલય, કિયોસ્ક, ટિકિટ કાઉન્ટર વગેરે
- પ્લેટફોર્મ લેવલ
પ્રોજેક્ટની પ્રગતિ (25 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી)
- ભારતની પ્રથમ 508 કિમી લાંબી બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર મુંબઇ અને અમદાવાદ વચ્ચે બનાવવામાં આવી રહી છે.
- 508 કે.એમ માંથી, 323 કે.એમ વિઆડક્ટ અને 399 કે.એમ પિયરનું કામ પૂર્ણ થયું છે.
- 17 નદીના પુલ, 05 પીએસસી (પ્રિ-સ્ટ્રેસ્ડ કંક્રીટ) અને 09 સ્ટીલ પુલ પૂર્ણ થયા છે.
- 210 કે.એમ લાંબા માર્ગ પર 4 લાખથી વધુ નોઈઝ બેરિયર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે.
- 210 ટ્રેક કે.એમ ટ્રેક બેડ બાંધકામ પૂર્ણ થયું છે.
- મુખ્ય લાઇન વિઆડક્ટના આશરે 52 કે.એમ વિસ્તારમાં 2100થી વધુ ઓએચઈ માસ્ટ્સ સ્થાપિત કર્યા છે.
- પાલઘર જિલ્લાના 07 માઉન્ટન ટનલ્સ પર ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે.
- મહારાષ્ટ્રમાં બીકેસી અને શિલફાતા વચ્ચે 21 કે.એમ ટનલમાંથી 5 કે.એમ એનએટીએમ ટનલ ખોદાઈ ચૂક્યું છે.
- સુરત અને અમદાવાદમાં રોલિંગ સ્ટોક ડિપોના બાંધકામ કાર્ય ચાલુ છે.
- ગુજરાતમાં તમામ સ્ટેશનો પર સુપરસ્ટ્રક્ચર કાર્ય ઊંચા સ્તરે છે.
- મહારાષ્ટ્રમાં ત્રણ એલેવેટેડ સ્ટેશનો પર કામ શરૂ થઈ ગયું છે અને મુંબઈ અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેશનમાં બેઝ સ્લેબ કાસ્ટિંગ ચાલી રહી છે.
