સુરત: જિલ્લામાં અનરાધાર વરસાદને પગલે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદને કારણે સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થતી નદીઓમાં પાણીની ભારે આવક થઈ છે, જેને પગલે ઘણા લો-લેવલ બ્રિજ અને હાઈ-બેરલ બ્રિજ પણ પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. માંગરોળ તાલુકાના મોટા બોરસરા ગામ પાસેથી પસાર થતી અને ત્રણ તાલુકાઓની જીવાદોરી ગણાતી કીમ નદી પણ છલકાઈ ગઈ છે.
મોટા બોરસરા ગામનો હાઈ-બેરલ બ્રિજ ડૂબ્યો:
મોટા બોરસરા ગામ પાસે કીમ નદી પર આવેલો હાઈ-બેરલ બ્રિજ નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. આ બ્રિજ પાણીમાં ડૂબી જતાં કીમ ગામ અને આસપાસના ગામોનો સીધો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. આ બ્રિજનો ઉપયોગ કરીને હાઇવે પરના ઔદ્યોગિક એકમોમાં નોકરી અને ધંધા માટે જતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે તેમને કીમ ચાર રસ્તા થઈને લાંબો ફેરાવો કરીને જવું પડી રહ્યું છે.
ગ્રામજનો દ્વારા ઊંચા બ્રિજની માંગ:
વારંવાર આટલો ઊંચો બ્રિજ પણ પાણીમાં ડૂબી જવાથી ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનો હવે વધુ ઊંચો બ્રિજ બનાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ઘણા ખેડૂતોની જમીન નદીની સામે પાર આવેલી છે અને તેમને ખેતરે જવા માટે પણ લાંબો ફેરાવો કરવો પડે છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. તંત્ર દ્વારા આ સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવામાં આવે તેવી લોકો આશા રાખી રહ્યા છે.
