સુરત: પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા અને એડવોકેટ ફિરોઝ પઠાણનો તાપી નદીમાંથી મૃતદેહ મળ્યો

કોંગ્રેસના પૂર્વ લીગલ કન્વીનર એડવોકેટ ફિરોઝ પઠાણે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ અગમ્ય કારણોસર કેબલ બ્રિજ પરથી તાપી નદીમાં કૂદીને આપઘાત કર્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 12:59 PM IST

સુરત: શહેરના જાણીતા વકીલ અને કોંગ્રેસના પૂર્વ લીગલ કન્વીનર એડવોકેટ ફિરોઝ પઠાણે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ અગમ્ય કારણોસર કેબલ બ્રિજ પરથી તાપી નદીમાં કૂદીને આપઘાત કર્યો હતો. બે દિવસની શોધખોળ બાદ આજે વહેલી સવારે તેમનો મૃતદેહ ઉભરાટના દરિયાકિનારે મળી આવ્યો.

મળતી માહિતી મુજબ, ઉધના દરવાજા વિસ્તારમાં રહેતા ફિરોઝ પઠાણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પારિવારિક અને આર્થિક સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા. આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને મિલકત પર લીધેલી લોન ચૂકવવામાં અસમર્થતાને કારણે તેઓ ડિપ્રેશનમાં હતા. ગયા વર્ષે પણ તેમણે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ ઘટના અંગે વધુ માહિતી આપતાં, ફિરોઝ પઠાણે આપઘાત પહેલાં તેમના જુનિયર વકીલ દીપકને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું, "મને કંઈ પણ થાય તો કોર્ટની બાજુમાં આવેલા બ્રિજ પર શોધવા આવજો." આ સાંભળી દીપક ચિંતામાં મુકાયા અને તાત્કાલિક ફિરોઝની ઓફિસે પહોંચ્યા, પરંતુ તેઓ ત્યાં હાજર ન હતા.

દીપકે તુરંત ફિરોઝના પુત્રને જાણ કરી, અને બંને કેબલ બ્રિજ પર પહોંચ્યા, જ્યાં લોકોનું ટોળું ભેગું થયેલું હતું. પુલ નીચેના પાર્કિંગમાંથી ફિરોઝની ગાડી મળી આવી. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી અને તાપી નદીના ધસમસતા પ્રવાહમાં શોધખોળ શરૂ કરી. બે દિવસની સઘન શોધખોળ બાદ આજે વહેલી સવારે તેમનો મૃતદેહ ઉભરાટના દરિયાકિનારે મળી આવ્યો.

આ ઘટનાથી શહેરના કાનૂની વર્તુળો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. ફિરોઝ પઠાણ લોકસભા વિરોધપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના વકીલ તરીકે પણ કાર્યરત રહી ચૂક્યા હતા. પોલીસ હાલ આ ઘટનાની વધુ તપાસ કરી રહી છે અને પુલ પરથી મળેલા સીસીટીવી ફૂટેજની પણ તપાસ હાથ ધરી છે.

BODY OF LAWYER FIROZ PATHAN FOUNDFORMER CONGRESS LEADER AND LAWYERTAPI RIVERSURATBODY OF LAWYER FIROZ PATHAN FOUND

