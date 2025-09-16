ETV Bharat / state

સુરત: માતા-પુત્ર આત્મહત્યા કેસમાં નવો વળાંક, જાણો સમગ્ર વિગત

આ બનાવમાં પોલીસ ટીમે CCTV ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાના આધારે મૃતક પૂજા પટેલ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે.

સુરત: માતા-પુત્ર આત્મહત્યા કેસ
સુરત: માતા-પુત્ર આત્મહત્યા કેસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025

Updated : September 16, 2025 at 1:18 PM IST

સુરત : ગત 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં સ્થિત એક સોસાયટીના 13મા માળેથી નીચે પટકાયા બાદ માતા-પુત્રનું મૃત્યુ થયું હતું. હવે મામલામાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલા CCTV ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓને આધારે પોલીસે મૃતક પૂજા પટેલ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે. આ કરુણ ઘટના પાછળના કારણો હજુ અજાણ્યા છે, પરંતુ તપાસ ચાલી રહી છે.

માતા-પુત્ર આત્મહત્યા કેસ : 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ અલથાણ વિસ્તારમાં સ્થિત એક સોસાયટીના 13મા માળેથી માતા-પુત્ર નીચે પટકાયા હતા. શરૂઆતમાં આ ઘટનાને અકસ્માત માનવામાં આવી હતી. અલથાણ પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો પણ નોંધ્યો હતો. જોકે, પોલીસને શંકા જતા ઘટનાસ્થળના CCTV ફૂટેજની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં એક નવો વળાંક આવ્યો.

સુરત: માતા-પુત્ર આત્મહત્યા કેસમાં નવો વળાંક (ETV Bharat Gujarat)

CCTV કેમેરામાં બનાવ કેદ : સુરત શહેર પોલીસ DCP નિધિ ઠાકુરે જણાવ્યું કે, CCTV ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે સાંજે 4:26:24 સેકન્ડ પર માતા પૂજાએ પહેલા તેના પુત્ર કૃષિવને 13મા માળેથી નીચે ફેંકી દીધો હતો. ત્યારબાદ 13 સેકન્ડના અંતરે, એટલે કે 4:26:37 સેકન્ડ પર, પૂજા પોતે પણ નીચે કૂદ્યા હતા. આ 13 સેકન્ડનો ગેપ દર્શાવે છે કે આ એક સામૂહિક આત્મહત્યા નહોતી, પરંતુ હત્યા બાદ આત્મહત્યાનો બનાવ હતો.

માતા સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ : આના આધારે પોલીસે પૂજા પટેલ સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. આ ઘટનામાં મૃતક પૂજા અને તેના પુત્રના મૃતદેહ ગણેશ મંડપ પાસે 10 ફૂટના અંતરે મળ્યા હતા. ઘટના સમયે પૂજાના પતિ વિલેશ પટેલ ઘરે હાજર ન હતા. પાડોશી દ્વારા જાણ થતા તેમણે પોલીસને જાણ કરી હતી. જે બાદ પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

ઘટનાસ્થળથી મળી એક ચિઠ્ઠી : પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી એક ચિઠ્ઠી પણ મળી છે, જે લોહી અને પાણી લાગી જવાના કારણે અસ્પષ્ટ બની ગઈ છે. આ ચિઠ્ઠી આત્મહત્યા નોટ છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે પોલીસે પૂજાના હસ્તાક્ષરના નમૂના લઈ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)માં મોકલ્યા છે. FSL રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ ચિઠ્ઠીમાં શું લખ્યું છે અને આત્મહત્યા પાછળનું કારણ શું છે તે સ્પષ્ટ થઈ શકશે.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : આ મામલામાં અત્યાર સુધી મૃતકના પિયર કે સાસરી પક્ષમાંથી કોઈએ કોઈ આક્ષેપ કર્યા નથી. આમ છતાં, આટલા ભયંકર પગલાં પાછળનું કારણ જાણવા માટે પોલીસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચલાવી રહી છે. આ કરુણ અને રહસ્યમય ઘટનાએ સમગ્ર સમાજને હચમચાવી દીધો છે, અને લોકોમાં એ સવાલ ઊભો થયો છે કે કઈ પરિસ્થિતિએ એક માતાને પોતાના પુત્રનો જીવ લેવા અને પછી પોતાનો જીવ આપવા મજબૂર કરી હશે.

