સુરત: કાપડ દલાલ અને પોલીસના બાતમીદાર મનાતા આલોક અગ્રવાલની ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યાના ચકચારી બનાવમાં મુખ્ય સૂત્રધાર કહો કે સોપારીબાજ 28 વર્ષીય અસ્ફાક નાસીર કૌંઆને સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચે વાપીના ડુંગરામાં ફિલ્મીઢબે ઓપરેશન પાર પાડી પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી હતી. રીઢા ગુનેગાર અસ્ફાક કૌઆએ ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમ પર છરા વડે હુમલાનો પ્રયાસ કરતા સ્વબચાવમાં પીઆઈ જે.એન. ગૌસ્વામીએ ફાયરિંગ કરવું પડયું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે, અસ્ફાકને પગમાં ગોળી વાગતા સારવાર કરાવી સુરત લવાયો હતો.
શું છે ગુના પાછળનો ગુનો:
મળતી વિગતો પ્રમાણે, ડુંભાલમાં ફાયર સ્ટેશન પાસે વાટીકા ટાઉનશિપમાં રહેતા આલોક ઝીંડારામ અગ્રવાલ (ઉ. વ. 46, મૂળ ઝુનઝુનુ, રાજસ્થાન)ની મધરાત્રે ત્રણ વાગ્યે ઘાતકી હત્યા કરી દેવાઈ હતી. આરોપીઓએ 30 ઘા મારવા સાથે આલોકની આંગળીઓ સુધ્ધાં કાપી નાંખી હતી. લિંબાયત પોલીસે આ હત્યાકાંડમાં ભગવાન મંગલુ સ્વાઈ, દીપક સરજુપ્રસાદ સિંહ અને અબરાર લસ્સી ઉર્ફે માનસિક મહોમંદ ઇબ્રાહીમ શેખને પકડી પાડયા હતા.
આલોકે અસ્ફાકને તમાચો મારી અપમાનિત કરતાં તેણે જ બદલો લેવા અબરાર, દીપક અને ભગવાનને હત્યાની સોપારી આપી હતી. ક્રાઈમ બ્રાંચે અન્ય બે આરોપી રમજાન ઉર્ફે પાડા સરદાર શેખ અને અફસર ઉર્ફે બોકા હમીદ શેખની પણ ધરપકડ કરી હતી. બંને આરોપીઓએ આલોકના હત્યારાઓને અલગ-અલગ વાહનોમાં ભગાડવાની ભૂમિકા ભજવી હતી. બંને આરોપી રીઢા ગુનેગારો છે.
કોણ છે અસ્ફાક કૌઆ ?
દરમિયાન આ હત્યાકાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ કહેવાતો અસ્ફાક કૌઆ વોન્ટેડ હતો. ક્રાઈમ બ્રાંચની અલગ-અલગ ટીમો તેને પકડવામાં જોતરાઈ હતી. દરમિયાન પીઆઈ જે. એન. ગૌસ્વામીને બાતમી મળી હતી કે, અસ્ફાક કૌઆ વાપીમાં ડુંગરા રોડ પર આવેલી અમન પાર્ક સોસાયટીમાં સાળા સાજીદના મકાનમાં પત્ની સાથે છુપાયો છે અને અન્યત્ર ભાગવાની ફિરાકમાં છે. જેથી પીઆઈ ગૌસ્વામી સહિતની ટીમ શનિવારે મોડીરાત્રે આરોપીને પકડવા ડુંગરા પહોંચી હતી.
અહીં ફ્લેટમાં પહોંચતા જ અસ્ફાક કૌઆએ ક્રાઈમ બ્રાંચ ટીમની લીડ કરી રહેલા પીઆઇ ગૌસ્વામી પર છરા વડે સીધો હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ગૌસ્વામીએ પણ સમયસૂચકતા વાપરી સ્વબચાવમાં પોતાની સર્વિસ પિસ્તોલથી ફાયરિંગ કર્યુ હતું. જેમાં અસ્ફાકને ડાબા પગમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસે તાકીદે અસ્ફાકને 108માં સારવારાર્થે નજીકની સરકારી હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ હતી. જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર કરાવી તેને સુરત લઇ આવી ધરપકડ કરાઇ હતી.
પોલીસ પર હુમલા મામલે 28 વર્ષીય રીઢા ગુનેગાર સામે હવે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો:
વાપીમાં સુરત પોલીસ પર હુમલાનો પ્રયાસ કરનારા અસ્ફાક કૌઆ સામે ડુંગરા પોલીસ મથકમાં હત્યાનો પ્રયાસનો ગુનો પણ નોંધાવાયો હતો. ક્રાઇમ બ્રાંચે અસ્ફાક કૌંઆ નાસીર શેખ (ઉ. વ. 28, રહે. રાહત એપાર્ટમેન્ટ, હોડી બંગલા, વેડ દરવાજા)ની ધરપકડ કરી હતી. અસ્ફાક કૌંઆ રાયોટિંગ, પ્રોહિબિશન, મારપીટ સહિત 7 ગુનાનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેની પાસેથી છરો કબજે લેવાયો હતો.
