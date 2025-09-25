સુરતમાં એરક્રાફ્ટ ખરીદીના નામે 2.33 કરોડની છેતરપિંડી, ભૂતપૂર્વ CEOની ધરપકડ
આરોપીએ ફરિયાદી પાસેથી એરક્રાફ્ટ ખરીદી માટે કુલ રૂ. 3.52 કરોડ લીધા હતા, જેમાંથી તે રૂ. 2.33 કરોડ લઈ ફરાર થયો હતો.
સુરત : વેન્ચુરા એર કનેક્ટ કંપનીના ભૂતપૂર્વ CEO કાર્તિકિય શંકરલાલ ગરાસીયાની રૂ. 2.33 કરોડની છેતરપિંડીના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી અમેરિકા ભાગવાની ફિરાકમાં રહેલા કાર્તિકિયને ઉમરા પોલીસે લુક આઉટ નોટિસના આધારે ઝડપી પાડ્યો છે.
આ કેસમાં બહાર આવેલી વિગતો ખરેખર ચોંકાવનારી છે. આરોપી કાર્તિકિય 4,700 કલાકથી પણ વધુનો ફ્લાઈંગ અનુભવ ધરાવે છે અને તેની પાસે અમેરિકન ફ્લાઈંગ લાયસન્સ પણ છે. તે અમેરિકામાં ફ્લાઈટ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે પણ કામ કરતો હોવાનું તેણે પોતે જણાવ્યું છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
વેન્ચુરા એર કનેક્ટ કંપની દ્વારા એરક્રાફ્ટ ખરીદી માટે કાર્તિકિય ગરાસીયાને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. આ હેતુસર તેને કંપની તરફથી કુલ રૂ. 3.52 કરોડ આપવામાં આવ્યા હતા. જોકે, કાર્તિકિયને એરક્રાફ્ટની ડિલિવરી આપી ન હતી અને માત્ર રૂ. 1.19 કરોડ જ પરત કર્યા. બાકીના રૂ. 2.33 કરોડની છેતરપિંડી કરીને તે ફરાર થઈ ગયો હતો.
આ ઘટના બાદ 30 સપ્ટેમ્બર, 2019ના રોજ કંપનીના માલિક મનુ મોહનભાઈ સોજીત્રાએ ઉમરા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગુનો નોંધીને આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી, પરંતુ તે હાથ લાગ્યો ન હતો. આથી, તેની સામે લુક આઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જે આખરે તેની ધરપકડનું કારણ બની.
મુંબઇથી ધરપકડ અને વધુ તપાસ
લુક આઉટ નોટિસના કારણે મુંબઈ એરપોર્ટ પર અમેરિકા જઈ રહેલા કાર્તિકિયને રોકી દેવામાં આવ્યો હતો. ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનના PSI બી. ડી. વાઘની ટીમ તાત્કાલિક મુંબઈ પહોંચી અને તેની ધરપકડ કરી સુરત લઈ આવી હતી. કાર્તિકિયને કોર્ટમાં રજૂ કરીને બે દિવસના રિમાન્ડ પણ મેળવવામાં આવ્યા છે.
કેસનો સૌથી મોટો ખુલાસો
આ કેસમાં વધુ એક મોટો ખુલાસો થયો છે કે, કાર્તિકિયએ જે ફોર સીટર પ્લેન ખરીદવાનો સોદો કર્યો હતો, તે વાવાઝોડામાં નુકસાન પામ્યું હતું. ચર્ચા મુજબ, તેણે આ પ્લેનના ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેમમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કરીને બે નવા પ્લેન ખરીદ્યા અને પોતાની એરક્રાફ્ટ કંપની શરૂ કરી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. હાલમાં, આ કેસની વધુ તપાસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI જે. જી. પટેલે હાથ ધરી અને આગામી દિવસોમાં આ મામલે વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
