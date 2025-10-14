સુરત: ધર્મની આડમાં સગીર દીકરીનું શોષણ! રૂ. 1.5 લાખ સુધીનો 'ધાર્મિક ચાર્જ' વસુલતા દંપતી
સુરતમાં પોતાની જ દીકરીને ભૂઈ મા જાહેર ધૂણાવતા હોવાના આરોપસર દંપતી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : October 14, 2025 at 11:45 AM IST
સુરત : અંધશ્રદ્ધાના નામે શ્રદ્ધાળુઓને લૂંટવાનું અને પોતાની જ સગીર દીકરીનું શોષણ કરવાનું એક ચોંકાવનારું ષડયંત્ર સુરતના વેલંજા ગામેથી ઝડપાયું છે. મૂળ અમરેલી અને ભાવનગરના એક દંપતીએ પોતાની દીકરીને માત્ર ત્રણ વર્ષની ઉંમરથી 'મોગલ માતાની ભૂઈ મા' જાહેર કરીને ધુણતા શીખવાડી હતી, અને છેલ્લા 12 વર્ષથી આર્થિક છેતરપિંડી આચરતા હતા.
'ભૂઈમા'ના નામે 1.5 લાખ સુધીની વસૂલાત : દંપતી પોતાની પાંચમી દીકરીને માતાનો અવતાર ગણાવીને 'ભૂઈ મા' થકી લોકોના દુઃખ-દર્દ મટાડવા, ધંધા-રોજગારની સમસ્યાઓ દૂર કરવા અને બાધા-ટેક રાખવાના નામે મોટો ધાર્મિક ચાર્જ વસૂલતા હતા. શ્રદ્ધાળુઓ પાસેથી રૂ. 21 હજારથી લઈને રૂ. 1.5 લાખ સુધીની રકમ પડાવવામાં આવતી હતી.
માસૂમ દીકરીને ઢોર માર : સૌથી દુઃખદ બાબત એ છે કે, 15 વર્ષની આ દીકરીને ભૂઈમા બનવું કે ધુણવું જરાય પસંદ નહોતું. તેણીના નિવેદન મુજબ, જો તે ધુણવાની ના પાડતી કે થાકી જતી, તો તેના માતા-પિતા તેને ઢોર માર મારતા હતા. વધુમાં પરાણે માતાજીના કપડાં, ઝાંઝર વગેરે પહેરાવતા હતા. રવિવાર-મંગળવારના દિવસે શ્રદ્ધાળુઓને બોલાવીને દીકરીને રાત્રે બે વાગ્યા સુધી ધુણવા મજબૂર કરવામાં આવતી હતી.
"મારે ભૂઈમાનું કામ કરવું નથી, મારે ભણવું છે" : પીડિતા
ભારત જન વિજ્ઞાન જાથા (BJVS) અને ઉત્રાણ પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડી આ ગોરખ ધંધાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન એડવોકેટ જયંત પંડ્યા અને તેમની ટીમ દ્વારા ખરાઈ કરવામાં આવ્યા બાદ, તેમણે સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર ડી. યુ. બારડની સૂચનાથી પોલીસ કાફલો દંપતીના ઘરે પહોંચ્યો હતો.
જ્યારે જયંત પંડ્યાએ દીકરીને પૂછ્યું, ત્યારે તે રડી પડી હતી અને જણાવ્યું હતું કે, "મારે ભૂઈમાનું કામ કરવું નથી. મારા માતા-પિતા પરાણે કરાવે છે. હું કંટાળી ગઈ છું. મને ભણતા ઉઠાડી લેવામાં આવી છે." આ નિવેદનથી પોલીસ અને વિજ્ઞાન જાથાની ટીમ ચોંકી ઉઠી હતી.
દંપતીએ માફી માંગી : પોલીસ સ્ટેશને લઈ જવામાં આવ્યા બાદ, દંપતીએ પોતાના ગોરખધંધાની કબૂલાત કરી હતી. તેમણે વિજ્ઞાન જાથા સમક્ષ માફી પત્રમાં સહી કરીને કાયમ માટે દોરા-ધાગા, બાધા-ટેક અને તમામ પ્રકારની આર્થિક છેતરપિંડી બંધ કરી દેવાની ખાતરી આપી હતી. પોલીસે દીકરીને આશ્વાસન આપી તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પગલાં લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો...