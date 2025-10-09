સુરત: કોર્પોરેટર રાજેશ મોરડિયા સામે ACBમાં ભ્રષ્ટાચારનો ગુનો નોંધાયો: ₹29.78 લાખની અપ્રમાણસર સંપત્તિનો આરોપ
કોર્પોરેટર રાજેશભાઈ રાઘવભાઈ મોરડિયા વિરુદ્ધ સુરત શહેર એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) પોલીસ સ્ટેશનમાં ભ્રષ્ટાચારનો ગંભીર ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
Published : October 9, 2025 at 9:09 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નં. 2ના કોર્પોરેટર રાજેશભાઈ રાઘવભાઈ મોરડિયા વિરુદ્ધ સુરત શહેર એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) પોલીસ સ્ટેશનમાં ભ્રષ્ટાચારનો ગંભીર ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ACBની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મોરડિયાએ તેમના સેવા કાર્યકાળ (01/04/2021થી 31/03/2025) દરમિયાન કાયદેસર આવક કરતાં 68.50% વધુ, એટલે કે ₹29,78,772ની અપ્રમાણસર સંપત્તિ (Disproportionate Assets) એકઠી કરી હતી.
પદનો દુરુપયોગ અને અપ્રમાણસર સંપત્તિ
ACBની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, કોર્પોરેટર મોરડિયાએ તેમના જાહેર પદનો દુરુપયોગ કરી, ગેરકાયદેસર રીતે અને ગુનાહિત ઈરાદાપૂર્વકની ગેરવર્તણૂક દ્વારા આ સંપત્તિ એકઠી કરી છે. સુરત ACBના ACP આર. આર. ચૌધરીએ આ મામલે પુષ્ટિ કરતાં જણાવ્યું કે, "ચાર મહિના પહેલાં મળેલી લેખિત ફરિયાદના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં રાજેશભાઈની કાયદેસર આવક ઉપરાંત 68.50% ગેરકાયદેસર સંપત્તિ મળી આવી છે. તેમની વિરુદ્ધ અપ્રમાણસર સંપત્તિનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે."
ACP ચૌધરીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, હવે રાજેશ મોરડિયાના નિવાસસ્થાને તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે અને તેમના બેંક ખાતાઓ, બેંક લોકર્સ સહિતની તમામ આર્થિક વિગતોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે.
વિવાદાસ્પદ રાજકીય કારકિર્દી
રાજેશ મોરડિયાની રાજકીય કારકિર્દી વિવાદોથી ઘેરાયેલી રહી છે. તેઓ મૂળ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માંથી ચૂંટાઈને કોર્પોરેટર બન્યા હતા. AAPના પ્રદેશ પ્રવક્તા યોગેશ જાદવાણીએ જણાવ્યું કે, આર્થિક ગેરરીતિઓને કારણે તેમને અગાઉ AAPમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, મોટા વરાછામાં એક કન્સ્ટ્રક્શન કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી પૈસાની ઉઘરાણી કરવા બદલ તેમની વિરુદ્ધ ઉતરાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ખંડણીનો ગુનો પણ નોંધાયેલો છે.
લગભગ સવા વર્ષ પહેલાં AAPમાંથી ભાજપમાં જોડાવા માટે નાણાંની લેવડ-દેવડ અંગેનો એક ઓડિયો વાયરલ થયો હતો, જે બાદ તેમને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં તેઓ કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા નથી અને અપક્ષ કોર્પોરેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.
₹29,78,772ની અપ્રમાણસર સંપત્તિના ગુના નોંધાતાં મોરડિયાની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. ACB દ્વારા હાથ ધરાયેલી સઘન તપાસમાં વધુ વિગતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો: