સુરતમાં ત્રણ દુઃખદ ઘટનાઓ: એક વિદ્યાર્થી, એક મહિલા અને એક યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
સુરત શહેરમાં એક જ દિવસમાં આપઘાતના ત્રણ અલગ-અલગ બનાવો સામે આવતાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : October 6, 2025 at 10:28 PM IST
સુરત: શહેરમાં એક જ દિવસમાં આપઘાતના ત્રણ અલગ-અલગ બનાવો સામે આવતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનાઓમાં એક સગીર વિદ્યાર્થી, એક વૃદ્ધ મહિલા અને એક યુવતીએ પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું છે, જેનાથી ત્રણેય પરિવારોમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
માતા-પિતાના ઠપકાથી માઠું લાગતાં વિદ્યાર્થીની આત્મહત્યા
સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આવેલી શુભ રેસિડેન્સીમાં એક કરુણ ઘટના બની છે. પ્રભુનગર સોસાયટીમાં રહેતા અને ધો. 9માં અભ્યાસ કરતા 13 વર્ષીય અવનીશ સુશીલભાઈ તિવારીએ આત્મહત્યા કરી લીધી.
ઘટનાની વિગત: અવનીશની પરીક્ષા ચાલી રહી હતી અને તેના માતા-પિતા તેને વાંચવા બાબતે ટકોર કરતા હતા. પ્રાથમિક તારણ મુજબ, માતા-પિતાના ઠપકાથી માઠું લાગી આવતાં તેણે આ પગલું ભર્યું હતું.
CCTV ફૂટેજ: અવનીશ ઘરેથી નીકળીને શુભ રેસિડેન્સીમાં ગયો હતો અને લિફ્ટમાં નવમા માળે જતો હોવાનું CCTVમાં કેદ થયું હતું.
પૂર્વ ઘટના: ઉધના પોલીસે જણાવ્યું કે આ અગાઉ પણ વાંચવા બાબતે ઠપકો મળતાં અવનીશ ઘરેથી નીકળી જતો હતો અને કલાકો પછી પાછો આવતો, પરંતુ આ વખતે તે મોતને ભેટેલી હાલતમાં પરત ફર્યો.
શોકનો માહોલ: અવનીશ પરિવારનો એકનો એક દીકરો હતો, અને તેના આ પગલાથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
બીમારીથી કંટાળી વૃદ્ધ મહિલાનો આપઘાત
આપઘાતનો બીજો બનાવ રાંદેર વિસ્તારમાં સામે આવ્યો છે. હનુમાન ટેકરી નજીક ભંડારીવાસ ખાતે રહેતા 67 વર્ષીય ભાનુબેન ભાવતી સેલરએ આપઘાત કરી લીધો.
કારણ: ભાનુબેનને ચાર વર્ષ પહેલાં પેરાલિસિસ થયો હતો, જેના પગલે તેમનું અડધું અંગ ખોટું થઈ ગયું હતું.
દુઃખદ અંત: પરિવારજનોએ તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, જ્યાં આજે સવારે સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.
પારિવારિક ઝઘડા બાદ યુવતીનો આપઘાત
આપઘાતનો ત્રીજો બનાવ ડિંડોલી વિસ્તારમાં નોંધાયો છે. વૃંદાવન હાઈટ્સમાં રહેતી મૂળ યુપીના પ્રયાગરાજની 28 વર્ષીય આકૃતિ અજયકુમાર જયસ્વાલ નામની યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું.
ઝઘડાનું કારણ: આકૃતિનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હોવાથી માતા સહિતના પરિવાર સાથે તેને વારંવાર ઝઘડા થતા હતા. ગત 3જી ઓક્ટોબરે ઘરે મહેમાન ન આવવા જોઈએ તેવી વાત પર માતા સાથે ઝઘડો થયો હતો.
અગાઉના પ્રયાસો: પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આકૃતિએ આ પહેલાં પણ બે વખત આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
આ ત્રણેય બનાવો અંગે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
