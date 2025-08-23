સુરત: સુરતમાં ₹32.47 કરોડની હીરા ચોરીનો ખોટો કેસ કરીને વીમાના પૈસા પકડાવવાનો પ્રયાસ કરનાર 'ડી.કે. એન્ડ સન્સ' ડાયમંડના માલિક દેવેન્દ્ર ચૌધરી સહિત ચાર આરોપીઓની પહેલા પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. ત્યારે હાલ અન્ય એકને પણ ઝડપી લીધો છે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસનો પર્દાફાશ થતાં સૌ કોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. પોલીસે દેવેન્દ્ર ચૌધરી, તેમનો પુત્ર ઈશાન, ડ્રાઈવર વિકાસ બિશ્નોઈ, રામજીવન ગંગારામ બિશ્નોઈ અને હાલ ભગીરથ ધનારામજી બિશ્નોઈની ધરપકડ કરી છે.
કેવી રીતે રચાયું કાવતરું?
કાપોદ્રામાં 'ડી.કે. એન્ડ સન્સ' નામની ચાર માળની હીરા પેઢી ધરાવતા દેવેન્દ્ર ચૌધરીએ ₹25 કરોડનો વીમો મેળવવા માટે આ ચોરીનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. તેમણે પોતાના પુત્ર ઈશાન અને ડ્રાઈવર વિકાસની મદદથી પોતાની જ પેઢીની તિજોરી તોડાવી અને ₹32.47 કરોડના હીરા ચોરાયાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે બે દિવસની સઘન તપાસ બાદ આ સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
ચોરીના પ્રયાસમાં નિષ્ફળતા અને નવા આરોપીનો પ્રવેશ
પોલીસની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે, આ કાવતરાનો પ્રથમ પ્રયાસ 15મી ઓગસ્ટની રાત્રે કરવામાં આવ્યો હતો. ડ્રાઈવર વિકાસે આ કામ માટે રાજસ્થાનના હનુમાન બિશ્નોઈ અને મહારાષ્ટ્રના ત્રણ તસ્કરોને બોલાવ્યા હતા. જોકે, આખી રાત પ્રયાસ કરવા છતાં તેઓ તિજોરી તોડી શક્યા નહોતા. આ પછી, પાંચમા આરોપી ભગીરથ ધનારામજી બિશ્નોઈનો પ્રવેશ થયો. ફેબ્રિકેશનનું કામ કરતા ભગીરથને આ અધૂરું કામ પૂરું કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યો. તેણે 16મી ઓગસ્ટની રાત્રે પોતાના સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તિજોરી કાપી નાખી અને આ કામ માટે તેને ₹2 લાખ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.
ગુનેગારો જેલના સળિયા પાછળ
પોલીસે દેવેન્દ્ર ચૌધરી, તેમના પુત્ર ઈશાન, ડ્રાઈવર વિકાસ અને રામજીવનને રિમાન્ડ બાદ જેલ હવાલે કર્યા છે. આ સાથે જ આ ગુનામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવનાર ભગીરથ બિશ્નોઈની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસ એ વાતનો પુરાવો છે કે ગુનેગારો ગમે તેટલા શક્તિશાળી હોય, પોલીસ તેમની ચાલાકી પકડી જ પાડે છે.
