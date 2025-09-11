સુરત: બ્રેઈન ડેડ 30 વર્ષીય શ્રમિકના લીવર-કિડની અંગદાનથી ત્રણ જરૂરિયાતમંદોને મળ્યું નવજીવન
ઓર્ગન સિટી તરીકે જાણીતા સુરત શહેરમાંથી વધુ એક પ્રેરણાદાયક અંગદાનની ઘટના સામે આવી છે.
Published : September 11, 2025 at 12:16 PM IST
સુરત: ઓર્ગન સિટી તરીકે જાણીતા સુરત શહેરમાંથી વધુ એક પ્રેરણાદાયક અંગદાનની ઘટના સામે આવી છે. મૂળ છત્તીસગઢના અને સુરતમાં શ્રમિક તરીકે કામ કરતા 30 વર્ષીય ધર્મેન્દ્રકુમાર નિષાદના બ્રેઈન ડેડ થયા બાદ તેમના પરિવારે લીવર અને બંને કિડનીનું દાન કરીને ત્રણ જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નવજીવન બક્ષ્યું છે. આ ઘટના માનવતા અને પરોપકારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
ઘટનાની વિગત મુજબ, યોગીચોક વિસ્તારમાં રહેતા ધર્મેન્દ્રકુમાર નિષાદ 3 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ પોતાના ઘરના દાદર પરથી પડી જતાં માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા થઈ હતી. તેમને તાત્કાલિક વરાછા રોડ પરની ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સઘન સારવાર બાદ પણ તેમની સ્થિતિમાં સુધારો ન થતાં 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ ડૉક્ટરોની ટીમે તેમને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કર્યા.
આ કમનસીબ ઘટના બાદ ડાયમંડ હોસ્પિટલના મેડિકલ એડમિન ડૉ. હરેશ પાગડાએ જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશનનો સંપર્ક કર્યો. ફાઉન્ડેશનની ટીમે ધર્મેન્દ્રકુમારના પરિવારજનો, જેમાં તેમના પત્ની, બાળકો અને માતા-પિતાનો સમાવેશ થાય છે, તેમને અંગદાનનું મહત્વ સમજાવ્યું. દુઃખની આ ઘડીમાં પણ નિષાદ પરિવારે હિંમત અને સમાજ પ્રત્યેની લાગણી દાખવીને સ્વૈચ્છિક રીતે અંગદાન માટે સંમતિ આપી.
પરિવારની સંમતિ મળ્યા બાદ જીવનદીપ ફાઉન્ડેશન, ડાયમંડ હોસ્પિટલ, ગુજરાત સરકારની SOTO અને NOTTO સંસ્થાઓના સહયોગથી રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી. દાનમાં મળેલું લીવર અને બંને કિડની અમદાવાદની IKDRC હોસ્પિટલ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યા હતા. આ અંગો સમયસર અમદાવાદ પહોંચે તે માટે સુરત અને ગુજરાત પોલીસે ડાયમંડ હોસ્પિટલથી IKDRC સુધી ગ્રીન કોરિડોર બનાવ્યો હતો. પોલીસે ટ્રાફિક ક્લિયર કરીને એમ્બ્યુલન્સને ઝડપથી પસાર થવામાં મદદ કરી.
ધર્મેન્દ્રકુમારના પરિવારે લીધેલા આ પ્રેરક નિર્ણયથી ત્રણ દર્દીઓને જીવનનો નવો પ્રકાશ મળ્યો છે. જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા આ 25મું અંગદાન છે, જે સમાજમાં અંગદાન પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યું છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ડાયમંડ હોસ્પિટલ, સુરત ડાયમંડ એસોસિએશન અને નિષાદ પરિવારનો સહયોગ પ્રશંસનીય રહ્યો. આ ઘટના ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે “અંગદાન એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે.”
