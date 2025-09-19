ETV Bharat / state

અનિરુદ્ધસિંહની મુશ્કેલી વધી, રાત્રે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ હાજર થવું પડશે

પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહને આપેલા સાત દિવસનો સ્ટે ઓર્ડર પરત ખેંચી લીધો છે.

ફાઈલ ફોટો
અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : સૌરાષ્ટ્રના રીબડા ગામના પ્રભાવશાળી રાજકીય વ્યક્તિ અને ભાજપ નેતા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા અંગે એક બહુ જ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહને આપેલા સાત દિવસનો સ્ટે ઓર્ડર પરત ખેંચી લીધો છે. જેના કારણે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને આજે રાત્રે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ હાજર થઈ સરેન્ડર કરવું પડશે.

સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે ઓર્ડર પાછો ખેંચ્યો

અગાઉ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને ગુરુવારે રાહત મળી હતી. પરંતુ ગણતરીના કલાકોમાં જ સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી તેમને મોટો ઝટકો મળ્યો છે, આ સાથે જ અનિરુદ્ધસિંહની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. ગોંડલના પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસ મામલે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને સુપ્રીમ કોર્ટથી મળેલા સ્ટે ઓર્ડર પાછો ખેંચાયો છે. જેના લીધે આજે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને સરેન્ડર કરવું પડશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગઈકાલે અને અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને હાજર થવાનો છેલ્લો દિવસ હતો. પરંતુ ગુરુવારે રાત્રે આ કેસમાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી રાહત મળી હતી. તેમને અઠવાડિયાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ થોડા જ કલાકોમાં જ અનિરુદ્ધસિંહને સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલ ઓર્ડર પરત ખેંચી લીધો છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ હાજર થવું પડશે

આ મુદ્દે આજે સવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે બાદ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને આપેલ સાત દિવસની રાહત અને સ્ટે ઓર્ડર પરત ખેંચવામાં આવ્યો છે. હવે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાને આજે રાત્રે 8:00 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ સુધી હાજર રહેવું પડશે.

પોપટ સોરઠીયા હત્યા કેસ

નોંધનીય છે કે વર્ષ 1988માં ગોંડલની સંગ્રામસિંહજી હાઈસ્કૂલ ખાતે 15 ઓગસ્ટના ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ દરમિયાન તત્કાલીન ધારાસભ્ય પોપટ લાખા સોરઠીયાની અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા દ્વારા ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં ગોંડલ સેશન્સ કોર્ટે 1994માં પુરાવાના અભાવે અનિરુદ્ધસિંહને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. જોકે, સરકારે TADA એક્ટ હેઠળ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરી, અને 10 જુલાઈ 1997 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે અનિરુદ્ધસિંહને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. તેમને વર્ષ 2000માં જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા.

29 જાન્યુઆરી 2018ના રોજ અનિરુદ્ધસિંહના પુત્ર રાજદીપસિંહે તત્કાલીન જેલ IG ટી. એસ. બિસ્તને પત્ર લખીને સજા માફીની વિનંતી કરી હતી. આ પત્રના આધારે અનિરુદ્ધસિંહને 18 વર્ષની સજા ભોગવ્યા બાદ 2018માં મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ સજા માફીને રદ કરવા માટે મૃતક ધારાસભ્યના પૌત્ર હરેશ સોરઠીયાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેના પરિણામે હાઈકોર્ટે આ આદેશ આપ્યો. તેની સુનાવણી 6 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ ચાલી હતી. જેમાં હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ એચડી સુથારે માફીના લાભ અંગે સવાલ ઉઠાવી સરકાર અને જેલ સત્તાવાળાના નિર્ણયની આકરી આલોચના કરી હતી.

