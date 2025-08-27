સુપ્રીમ કોર્ટના ઐતિહાસિક ચુકાદાથી લાંબા સમયથી કાર્યરત સહાયક પ્રાધ્યાપકને શોષણમાંથી મુક્તિ મળશે

અમદાવાદ: હાલમાં જ સુપ્રીમ કોર્ટનો એક મોટો ઐતિહાસિક ચુકાદો સામે આવ્યો છે. ગુજરાતના કરાર આધારિત સહાયક પ્રોફેસરો માટે સમાન કામ સમાન વેતનના સિદ્ધાંતનો વિજય થયો છે. આ ચુકાદાને ગુજરાત કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા આવકારવામાં આવ્યો છે.
22 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયે એક સીમાચિન્હ રૂપ ચુકાદો આપ્યો હતો. જેને ગુજરાતની સરકારી ઇજનેરી અને પોલિટિકનિક કોલેજોમાં દાયકાઓથી કરાર આધારિત સેવા આપતા સહાયક પ્રોફેસરોના અધિકારોને માન્યતા આપી. આ ચુકાદો શાહ સમીર ભરતભાઈ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય નામના કેસમાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે, સમાન કામ માટે સમાન વેતનના બંધારણીય સિદ્ધાંતને સુપ્રીમ કોર્ટે ફરીથી સ્થાપિત કર્યો અને રાજ્ય સરકાર શોષણ સામે એક મજબૂત સંદેશ આપ્યો છે.
સહાયક પ્રોફસરોના પગાર વધારાને લઈને લઈ ગુજરાત કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશી જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશ અને ખાસ કરીને ગુજરાત માટે નામદાર સુપ્રીમ ગુજરાતના સહાયક આધારિત પ્રોફેસરો માટે સમાન કામ સમાન વેતન માટે બહાલી આપવામાં આવી છે. એના કારણે લાંબા વર્ષોથી એટલે કે 10 થી 15 વર્ષથી કાર્યરત સહાયક પ્રાધ્યાપકને શોષણમાંથી મુક્તિ મળશે. નામદાર સર્વોચ્ય અદાલત એ જે વાત કરી તે ગુજરાત માટે સૌના માટે ચેતવણી રૂપ છે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે એના ચુકાદામાં સ્પષ્ટપણે ટિપ્પણી રૂપ કહ્યું છે કે અધ્યાપકો દેશ ના ઘડતર માટે બૌદ્ધિક સંપદા છે.
તમે જણાવ્યું હતું કે, દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે ભાજપ સરકારની નીતિ અને નિયત આર્થિક શોષણ કરવાની છે. છેલ્લા 15-20 વર્ષમાં ગુજરાતમાં કરાર આધારિત 7 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કામ કરીને આર્થિક શોષણનો ભાગ બન્યા છે. આ ચુકાદાના કારણે એમના માટે પણ એક નવી આશા ઊભી થઈ છે. લાંબી લડાઈ પછી ચુકાદાથી કરાર આધારિત લોકોને ફાયદો થશે. પોલિટેકનિક અને એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં 210 સહાયક અધ્યાપકોને સીધો ફાયદો થશે. 250 કરાર આધારિત અધ્યાપકોને અત્યાર સુધી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે એ દુઃખદ બાબત છે. ગુજરાતમાં સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ અને સરકારી ડિપ્લોમા પોલિટેકનિક અભ્યાસક્રમની કોલેજોમાં માત્ર 45% થી 55% અધ્યાપકો અને કર્મચારીઓ કાર્યરત છે. સરકાર પોતે જ વર્ષોથી આર્થિક શોષણ કરી રહી છે એ આપણા સૌ માટે ચિંતાજનક છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સર્વોચ્ય અદાલતના ચુકાદાથી સમાન કામ સમાન વેતનના સૂત્ર પર મ્હોર લાગી છે. જેના કારણે 7,00,000 પરિવારોને નવી આશા જીવંત થઈ છે. ભાજપ સરકાર તાત્કાલિક અદાલતના ચુકાદાનો અભ્યાસ કરી જલ્દી થી અમલ કરે. ફિક્સ પે ના 5 લાખ કર્મચારીઓ મામલે ભાજપ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયું છે, જે મામલે તારીખ પે તારીખ આવી રહી છે. જેના કારણે ફિક્સ પે નીચે કાર્યરત પાંચ લાખ જેટલા કર્મચારીઓને પણ હેરાનગતિ થઈ રહી છે.
