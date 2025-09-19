દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ઉનાળુ ડાંગરમાં બોનસ ચૂકવવાની માંગ, સુમુલના ડિરેક્ટર દ્વારા CMને લેખિત રજુઆત
દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને આર્થિક મદદ કરવા સુમુલના ડિરેક્ટર જયેશ પટેલ દ્વારા CMને લેખિત રજુઆત.
Published : September 19, 2025 at 4:16 PM IST
સુરત : દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને ઉનાળુ ડાંગરના 20 કિલોના રૂ. 500 મળવા જોઈએ, વધુ ઉત્પાદન અને માવઠાની અસરને કારણે ખેડૂતોને 20 કિલોના 380 થી 400 રૂપિયા મળી રહ્યા છે. જે ટેકાના ભાવથી પણ ખૂબ જ નીચા છે, તો 100 કિલોદીઠ રૂ. 500 બોનસ તરીકે મંડળીઓને ચૂકવી ખેડૂત હિતમાં આવી ખેડૂતાને મજબૂત બનાવવા માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને ખેડૂત સહકારી આગેવાન જયેશ પટેલે લેખિત રજૂઆત કરી છે.
રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને ખેડૂત સહકારી આગેવાન અને સુમુલના ડિરેક્ટર જયેશભાઈ પટેલે પત્ર લખીને એવી રજૂઆત કરી છે કે, આ વર્ષે ખેતી કરતાં ખેડૂતોના ભારત અને રાજ્ય સરકાર તરફથી અલગ અલગ પાકો જેમ કે ડુંગળી પકવતા ખેડૂતોને ભારત સરકાર તરફથી ખૂબ જ સારી એવી મદદ મળી છે, તેમજ બટાકા પકવતા ખેડૂતોને પરિવહન માટે રિબેટ આપીને મદદ કરાઈ છે. કપાસ પકવતા ખેડૂતોને સી. સી.આઈ. મારફત ટેકાના ભાવે ખરીદી કરાઈ છે.
મગફળી પકવતા ખેડૂતોને નાફેડ મારફત ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરાઈ છે. ખરીફ ડાંગર પણ નાગરિક પુરવઠા નિગમ મારફત ખરીદી કરાઈ છે. જ્યારે ઉનાળુ ડાંગરને ટેકાના ભાવે ખરીદવા માટે સરકાર તરફથી કોઈ મદદ મળી નથી. ગુજરાતમાં અમદાવાદ જિલ્લાના બાવળા વિસ્તાર તથા આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉનાળું ડાંગરની સવિશેષ ખેતી થાય છે.
હાલમાં દક્ષિણ ગુજરાતનાં ઉકાઈ જળાશયના પૂરતા પાણી હોવાને કારણે ખેડૂતોએ 80,000 એકરમાં ઉનાળુ ડાંગરની ખેતી કરતા સહકારી મંડળીમાં 20 લાખ ગૂણી ઉનાળુ ડાંગરના પાકની આવકનો ભરાવો છે. જેથી ડાંગરના વધુ ઉત્પાદન અને કમોસમી માવઠાની અસરને કારણે આજે ખેડૂતોને 20 કિલોના 380 થી 400 રૂપિયા ભાવ મળી રહ્યા છે. જેથી સરકારે જાહેર કરેલા ઉનાળુ ડાંગરના ટેકાના ભાવથી પણ ખૂબ જ નીચા ભાવે વેપારીઓ ડાંગર માંગી રહેલ હોવાથી સહકારી મંડળીઓ ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ કેવી રીતે ચૂકવી શકશે? જેથી જો સરકાર ડાંગરનો વેપાર કરતી સહકારી મંડળીઓને 1 ક્વિન્ટલ ડાંગર દીઠ રૂ. 500 બોનસ તરીકે ચૂકવે તો સમસ્યા હલ થઈ શકે તેમ છે.
