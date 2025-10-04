જુનાગઢ જિલ્લામાં અચાનક વરસાદથી મગફળીના પાક અને ઘાસચારાને ભારે નુકસાન
અચાનક વરસાદને કારણે જુનાગઢ, મેંદરડા, વંથલી અને માંગરોળ તાલુકામાં મગફળીના પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.
Published : October 4, 2025 at 3:24 PM IST
જુનાગઢ: ગત અઠવાડિયા દરમિયાન જુનાગઢ જિલ્લામાં થયેલા અચાનક વરસાદને કારણે જુનાગઢ, મેંદરડા, વંથલી અને માંગરોળ તાલુકામાં મગફળીના પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. આ વરસાદે મગફળીના પાકની સાથે પશુધન માટેના લીલા ઘાસચારાને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જેના પરિણામે ખેડૂતો દ્વિધામાં મૂકાઈ ગયા છે. આ વર્ષે મગફળીનું સારું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તાયુક્ત ઘાસચારો મળવાની આશા હતી, પરંતુ અચાનક વરસાદે આ શક્યતાઓને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
મગફળી અને ઘાસચારાને નુકસાન
પાછલા અઠવાડિયા દરમિયાન જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ઠેરઠેર થયેલા વરસાદે મગફળીના પાક અને પશુધન માટેના લીલા ઘાસચારાને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ વર્ષે ચોમાસામાં સમયસર વરસાદ થયો હતો, જે મગફળીના પાક માટે અનુકૂળ હતો. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે મગફળીનું ઉત્પાદન ગુણવત્તાયુક્ત અને વધુ હોવાની સંભાવના હતી. આ ઉપરાંત, પશુધન માટે લીલો ઘાસચારો પણ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થવાની શક્યતા હતી. જોકે, ગત અઠવાડિયે થયેલા વરસાદે મગફળી અને ઘાસચારા બંનેને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.
વરસાદથી મગફળીની ગુણવત્તા અને ડિમાન્ડ પર અસર
મગફળી જેવા રોકડીયા પાકને વરસાદી પાણીમાં પલળવાથી ખેતરમાં જ નુકસાન થાય છે. વરસાદી પાણી ખેતરના પાથરા પર પડે ત્યારે મગફળી કાળી પડી જાય છે, જેના કારણે તેને વેચવી મુશ્કેલ બને છે. વેપારીઓ અને તેલ મિલના માલિકો આવી મગફળી ખરીદવામાં રસ દાખવતા નથી. આ ઉપરાંત, સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદવામાં આવતી મગફળીમાં ભેજનું પ્રમાણ વધી જાય છે, જેના કારણે તેને ટેકાના ભાવે વેચવી પણ મુશ્કેલ બને છે. આવી પરિસ્થિતિએ ખેડૂતોને દ્વિધામાં મૂક્યા છે.
જમીનમાં મગફળી ઉગી જવાની ભીતિ
એક અઠવાડિયા પહેલાં મગફળીનો મોટા ભાગનો પાક તૈયાર થઈ ગયો હતો. વરસાદ પહેલાં તેને જમીનમાંથી બહાર કાઢવું અત્યંત જરૂરી હતું. જો મગફળીને સમયસર જમીનમાંથી ન કાઢવામાં આવે તો 90 દિવસ બાદ તે જમીનમાં ફરી ઉગવા માંડે છે, જેના કારણે તેનું કોઈ મૂલ્ય રહેતું નથી. ખેડૂતોએ વરસાદની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને મગફળીને જમીનમાંથી બહાર કાઢીને ખેતરમાં પાથરા સ્વરૂપે રાખી હતી, પરંતુ અચાનક થયેલા વરસાદે આ મગફળીને પલળવાને કારણે ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.
