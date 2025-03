ETV Bharat / state

વિધાર્થીઓની જોખમી મુસાફરી, શિક્ષણ અધિકારીએ શાળાના આચાર્યને આપી નોટિસ - STUDENTS WENT IN TRUCK AND TRACTOR

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 12, 2025, 9:19 PM IST

મહેસાણા: સરકારી શાળાઓ કે જે સરકારી પરીપત્ર ને પણ ઘોળીને પી ગઈ. સરકારી શાળાઓ કે જે પ્રવાસ કરે પણ શિક્ષણાધિકારીને જાણ ન કરાઈ. ટ્રેકટર અને ટ્રકમાં વિધાર્થીઓને પ્રવાસ લઈ ગયા પણ શિક્ષણાધિકારીની મંજૂરી જ ના લીધી. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની હોત તો કોની જવાબદારી ? સવાલના જવાબમાં ખુદ પ્રિન્સિપાલ પણ કહે છે કે , હું જવાબદાર... શું છે સમગ્ર મામલો ... જોઈએ આ અહેવાલમાં... મહેસાણામાં જાદુગરનો શો જોવા પહોંચેલા સરકારી શાળાના વિધાર્થીઓના આ દ્રશ્યો જુઓ. ઘેટાં બકરાની જેમ ભરેલા આ બાળકો સરકારી શાળાના વિધાર્થીઓ છે. મહેસાણાના તળેટી અને રામોસણા સરકારી શાળાના વિધાર્થી ઓને મહેસાણા શહેરમાં ટાઉન હોલમાં જાદુગર જોવા લઈ જવાયા હતા. જાદુગર જોવા લઈ ગયા એ સારી વાત છે. પરંતુ ટ્રક અને ટ્રેકટરમાં લઈ ગયા તે કેટલું યોગ્ય ? શું પ્રવાસ માટે સરકાર ગ્રાન્ટ નથી આપતી ? શું પ્રવાસ અંગે કોઈ મંજૂરી લેવાઈ હતી ? કોઈ પણ શાળા પ્રવાસ કરે તો શિક્ષણાધિકારીની મંજૂરી લેવાનો સરકારી પરીપત્ર પણ છે. તો સરકારી પરીપત્ર ને પણ આ શાળા સંચાલકો ઘોળીને પી ગયા.