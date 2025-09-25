ભાવનગરમાં યુનિવર્સિટીના ખખડધજ રસ્તાથી પરેશાન વિદ્યાર્થીઓ ઠાલવી વ્યથા, કહ્યું- હવે મોદી સાહેબ અહીં આવે તો...
ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના બે કેમ્પસ આવેલા છે. એક સરદાર પટેલ કેમ્પસ અને એક મહાત્મા ગાંધી કેમ્પસ.
Published : September 25, 2025 at 9:31 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીમાં રસ્તાઓની બદત્તર હાલતને પગલે વિદ્યાર્થીઓમાં આકરો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. ત્યારે યુનિવર્સિટીનું વહીવટી તંત્ર દિવાળી ટાણે કામગીરી શરૂ કરવાની વાત કરી રહ્યું છે.
ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના બે કેમ્પસ આવેલા છે. એક સરદાર પટેલ કેમ્પસ અને એક મહાત્મા ગાંધી કેમ્પસ. પરંતુ આ બંને કેમ્પસમાં આવેલા રસ્તાઓ છેલ્લા એક દાયકાથી ખખડધજ અને અતિશય દયનીય હાલતમાં છે. ચાલીને જવામાં પણ તકલીફ ઊભી થાય ત્યારે વાહન ચલાવવું કેટલું મુશ્કેલ હોઈ શકે તે સમજી શકાય છે. જ્યારે અહીંયા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો બળાપો કાઢ્યો હતો. હાલમાં વડાપ્રધાન આવીને ગયાને રાતોરાત રસ્તાઓ બન્યા તેને લઈને પણ વિદ્યાર્થીઓએ માથાફોડ સવાલ કરી રહ્યા છે.
અંદાજે એક દાયકાથી રસ્તાઓ ખખડધજ
ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના બે કેમ્પસના તમામ રસ્તાઓ ખખડધજ હાલતમાં છે. ત્યારે અભ્યાસ કરવા આવતા વિદ્યાર્થી સાથે વાતચીત કરી હતી. યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થી કેવલ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષથી અભ્યાસ કરું છું અને આ મારું છેલ્લું વર્ષ છે અને મને યાદ આવે ત્યાં સુધી છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં રોડ બન્યો નથી. અહીંયા યુનિવર્સિટીમાં આવતા લોકોને ખ્યાલ હશે જ કેવા રોડ છે. અહીંયા બે કેમ્પસ છે એક સરદાર પટેલ અને મહાત્મા ગાંધી. જે યુ.જી, પી.જી હોસ્ટેલ અને ગ્રાઉન્ડ છે તે રસ્તો આનાથી પણ ખરાબ છે.
'યુનિ.મા તો વડાપ્રધાન આવવાના નથી', વિદ્યાર્થીનો કટાક્ષ
યુનિવર્સિટીમાં પાંચ વર્ષથી અભ્યાસ કરતા કેવલ સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, દેશના વડાપ્રધાન હાલમાં જ આવીને ગયા છે. ભાવનગરમાં વડાપ્રધાનનો રૂટ હતો. એમાં રાતમાં રોડ બની ગયા હતા. ખબર હતી કે યુનિવર્સિટીમાં આટો મારવાના નથી કે બીજે ક્યાંય જવાના નથી. જો આપણે જોઈએ તો રોડ માટે ખાડામાં બેસીને પણ આંદોલન કર્યા છતાં કોઈ જવાબ અધિકારીઓ આપતા નથી.
'હવે મોદી સાહેબને ચલાવો અહીંથી તો કામકાજ થાય'
યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા બીજા વિદ્યાર્થી ધવલ બાંભણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, મારે સત્તા પક્ષને એટલું જ કહેવાનું છે કે મોદી સાહેબના કાફલા માટે 100 કરોડ ઉડાડી શકતા હોય ત્યારે અમારા આ રોડ જુઓ થીગડા પણ નથી લાગ્યા. આને આ રોડ અમે બે વર્ષથી અભ્યાસ કરીએ છીએ તોય અહીંથી ચાલીએ તોય નથી થયો. હવે અમે એવી આશા રાખીએ કે મોદી સાહેબને અહીંથી ચાલે તો કામકાજ થાય. બીજે જ્યાં રૂટ હતો ત્યાં આપોઆપ રોડ થઈ ગયા બધા. અહીં નથી થયા તો અમે મોદી સાહેબને ઇન્વિટેશન આપીએ તો રોડ થાય હવે.
'ટેન્ડર થઈ ગયું છે અને ટૂંક સમયમાં થશે કામ શરૂ'
ભાવનગર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર ડો ભાવેશ જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર તરફથી અમને રોડ રીકાર્પેટ માટેની ગ્રાન્ટ મળી છે. તેની ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે. આગામી 15/10 થી સંપૂર્ણ રીપેરીંગ અને રીકાર્પેટનું કામ શરૂ થશે. અંદાજે 2.97 કરોડની ગ્રાન્ટ મળી છે. મહાત્મા ગાંધી કેમ્પસ અને સરદાર પટેલ કેમ્પસ રોડનો સમાવેશ કરાયો છે. હાલમાં 1.37 કરોડ જેવી રકમ યુનિવર્સિટીના મળી ચૂકી છે એટલે આગામી દિવસોમાં બધા જ રસ્તાઓ સરખા થઈ જશે.
આ પણ વાંચો: