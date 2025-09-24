ETV Bharat / state

વડોદરામાં નર્સિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓનો હલ્લાબોલ, મેસ-સુવિધાઓના અભાવે આક્રોશ

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા પણ વિદ્યાર્થીઓની સાથે ઉભા રહ્યા હતા અને તંત્ર સામે ખુલ્લેઆમ પ્રહાર કર્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 9:05 PM IST

ભરુચ : વડોદરાના વેક્સિન કેમ્પસ ખાતે આવેલી નર્સિંગ કોલેજમાં આજે વિદ્યાર્થિનીઓએ ભેગા થઈને ભારે હલ્લાબોલ કર્યો હતો. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મૂળભૂત સુવિધાઓની અછત અને રોજિંદા મુશ્કેલીઓ સામે ગુસ્સે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીઓએ "અમે અભ્યાસ માટે આવ્યા છીએ, પરંતુ અહીં જીવન જીવવું જ મુશ્કેલ બની ગયું છે" તેવી પીડા વ્યક્ત કરી હતી.

આ હલ્લાબોલ કાર્યક્રમમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા પણ વિદ્યાર્થીઓની સાથે ઉભા રહ્યા હતા અને તંત્ર સામે ખુલ્લેઆમ પ્રહાર કર્યા હતા.

મેસમાં અભાવ અને અશુદ્ધ ભોજન

વિદ્યાર્થીઓએ મુખ્યત્વે મેસની સુવિધા અંગે આક્ષેપ કર્યા છે. તેઓએ જણાવ્યું કે દર મહિને રુ.2450 રૂપિયા મેસ ફી લેવામાં આવે છે, પરંતુ તેના બદલે તેમને યોગ્ય અને પોષણયુક્ત ભોજન મળતું નથી. ઘણીવાર ભોજનમાંથી જીવડા, ઈયળ અને કાંકરા જેવા અશુદ્ધ ઘટકો બહાર આવે છે, જે વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમખાણ સમાન છે. ભોજનની ગુણવત્તા અંગે વિદ્યાર્થીઓએ અનેકવાર તંત્રને રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ આજદિન સુધી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.

વિદ્યાર્થીનીએ જણાવ્યુ, "અમે દર મહિને મેસમાં પૈસા આપીએ છીએ, છતાં ભોજન ખાવા યોગ્ય નથી. ઘણીવાર દાળ, શાક કે ભાતમાંથી જીવડા અને કાંકરા મળી આવે છે. અમે તંત્રને ઘણીવાર ફરિયાદ કરી છે, પણ અમારી વાત સાંભળવામાં આવતી નથી. હવે અમારી સહનશક્તિ ખૂટી ગઈ છે."

શૌચાલય-વોશ બેસીનની સફાઈ ન થતી હોવાનો આક્ષેપ

માત્ર મેસ જ નહીં, કોલેજની અન્ય સુવિધાઓ પણ દયનીય હાલતમાં હોવાનું વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું. શૌચાલય અને વોશ બેસીનની યોગ્ય રીતે સફાઈ થતી નથી, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓને અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિમાં રહેવું પડે છે. નર્સિંગ જેવી આરોગ્ય સાથે સંકળાયેલી શાખામાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને જ જો સ્વચ્છતા ન મળે તો તે વ્યંગ્યજનક છે.

પાણીની અછત

વિદ્યાર્થીઓએ વધુ એક ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતો કે કોલેજમાં વારંવાર પાણી નથી આવતું. પાણીની તંગીને કારણે પીવાનું પાણી ભરવા અને રોજિંદા કામો કરવા વિદ્યાર્થીઓને ભારે મુશ્કેલી પડે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં અભ્યાસ પર એકાગ્રતા રાખવી અશક્ય બની જાય છે.

યુવરાજસિંહ જાડેજાનો આક્રોશ

વિદ્યાર્થીઓના આ હલ્લાબોલમાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા પણ જોડાયા હતા. તેમણે તંત્રને આકરા શબ્દોમાં આડેધડ પ્રહાર કર્યા.

યુવરાજસિંહ જાડેજા (વિદ્યાર્થી અને આપ નેતા)એ જણાવ્યું, વિદ્યાર્થીઓ તબીબી શિક્ષણ મેળવવા આવ્યા છે, પરંતુ અહીં તેમને ભોજનમાં જીવડા મળે છે અને શૌચાલયમાં સ્વચ્છતા નથી. આ પરિસ્થિતિને અમે કોઈપણ રીતે સહન નહીં કરીએ. જો તંત્ર તાત્કાલિક પગલાં નહીં ભરે તો અમે વધુ મોટું આંદોલન ઊભું કરીશું.

તંત્ર સામે પ્રશ્નચિહ્ન

નર્સિંગ કોલેજ જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓએ જાહેરમાં આવાજ ઉઠાવવો એ તંત્રની બેદરકારીને સ્પષ્ટ કરે છે. વર્ષોથી વિદ્યાર્થીઓ આવા પ્રશ્નો માટે રજૂઆત કરે છે છતાં યોગ્ય ઉકેલ નથી મળતો. કોલેજના શૈક્ષણિક માળખા સાથે સાથે હોસ્ટેલ અને મેસની સુવિધાઓ પણ તંત્રની જવાબદારીનો ભાગ છે. આ સ્થિતિએ શિક્ષણ જગતમાં ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.

વિદ્યાર્થિનીઓનો ચેતાવણીસભર અવાજ

હલ્લાબોલમાં જોડાયેલી વિદ્યાર્થિનીઓએ ચેતવણી આપી કે જો તંત્ર તાત્કાલિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ નહીં લાવે તો તેઓ પોતાનું આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવશે. તેઓએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, “અમે અભ્યાસ માટે લડવા આવ્યા નથી, પરંતુ જીવવાના હક માટે લડવા મજબૂર થઈ ગયા છીએ.

લોકઆક્રોશ અને રાજકીય પ્રતિસાદ

આ ઘટનાએ સ્થાનિક સ્તરે પણ ભારે ચર્ચા જગાવી છે. લોકોનો મત છે કે નર્સિંગ જેવા આરોગ્ય ક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓ સાથે જો આવું વર્તન થતું હોય તો સામાન્ય જનતાને કેવી રીતે ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્ય સેવાઓ મળશે? રાજકીય પક્ષોએ પણ આ મુદ્દે તંત્રને નિંદા કરી છે અને તાત્કાલિક પગલાં લેવાની માગણી કરી છે.

આગળની કાર્યવાહી

હલ્લાબોલ બાદ તંત્ર હલચલમાં આવ્યું હોવાની માહિતી મળી રહી છે. કોલેજ પ્રશાસન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદોની નોંધ લઈ નિરાકરણ લાવવાની ખાતરી અપાઈ છે. જોકે વિદ્યાર્થીઓનો આક્રોશ એ વાતનો પુરાવો છે કે વર્ષોથી ચાલી આવતી સમસ્યાઓના વચન પૂરાં થયા નથી. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ વખતે તંત્ર વાસ્તવિક પગલાં ભરે છે કે ફરીથી વાતને શાંત કરવા માત્ર આશ્વાસન આપવામાં આવે છે.

વડોદરાની નર્સિંગ કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓનો હલ્લાબોલ માત્ર મેસ કે શૌચાલયની સમસ્યા નથી, પરંતુ તે શિક્ષણ વ્યવસ્થાની અંદર છુપાયેલી બેદરકારીનું પ્રતિબિંબ છે. વિદ્યાર્થીઓના આક્રોશે તંત્રને કડક સંદેશ આપ્યો છે કે તેઓ હવે મૌન રહેવા તૈયાર નથી. યુવરાજસિંહ જાડેજાના સાથથી આ મુદ્દો હવે માત્ર કોલેજ પૂરતો નહીં રહી, પરંતુ શહેર અને રાજ્ય સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

