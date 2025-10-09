ETV Bharat / state

ગીર ગઢડામાં વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત, સ્કૂલ બસમાંથી નીચે ઉતરતા પિલ્લર સાથે બાળકનું માથું અથડાયું

નારિયેળી મોલી ગામે બાળક બસમાંથી નીચે ઉતરતા માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું.

શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત
શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના શાણા વાકિયા ગામનો 9 વર્ષનો બાળક ઉનાના વ્યાજપુર ગામે આવેલ શાળામાંથી પરીક્ષા આપી બસમાં બેસી ઘરે જઈ રહ્યો હતો. નારિયેળી મોલી ગામે બાળક બસમાંથી નીચે ઉતરતા સમયે માથું પિલ્લર સાથે અથડાયું હતું. જેમાં તેને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું.

બાળકનું કમકમાટી ભર્યું મોત

ગીર ગઢડા તાલુકાના શાણા વાકિયા ગામે રહેતા નરેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ખૂંટ મજૂરી કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. પરિવારમાં પતિ પત્ની અને એક જ પુત્ર જેનું નામ કર્મ, જે ઉનાના વ્યાજપુર ગામે સ્વામી વિવેકાનંદ શાળામાં ધો 4માં અભ્યાસ કરતો હતો, જેની હાલ પરીક્ષા શરૂ હતી.

શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

બાળક સવારે શાળાની બસમાં પરીક્ષા આપવા ગયો હતો. બપોરે પેપર પૂર્ણ થયા બાદ શાળાની બસમાં બેસી 12 વાગ્યા આસપાસ વ્યાજપુરથી ગીર ગઢડા તાલુકાના નારિયેળી મોલી જવા નીકળ્યો હતો. બપોરે 12:39 વાગ્યે નારિયેળી મોલી ગામે પહોંચતા કર્મ ખૂંટ (ઉંમર.9) બસમાંથી નીચે ઉતારવા જતા સામેના ભાગે પિલ્લર સાથે બાળકનું માથું અથડાતા હાથ, ગળા અને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. જેમાં ઘટના સ્થળે તેનું કમકમાટી ભર્યું મોત નિપજ્યું હતું.

શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત
શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

ગામમાં શોકની લાગણી

બાળક બસમાંથી નીચે ઉતરતા માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા લોહી લુહાણ થઈ જતા બસના ડ્રાઈવર ભીખારામે બાળકના પિતા નરેશભાઈને જાણ કરતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. તેને ઉના સિવિલ હોસ્પિટલ લાવતા ફરજ પરના તબીબે મૃત જાહેર કરતા પરિવારમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું.

સ્વામી વિવેકાનંદ શાળાની બસ ઉનાના વ્યાજપુર ગામેથી વિદ્યાર્થીઓને બેસાડી શાણા વાકિયા ગામે જતી હોય છે, પરંતુ નાળિયેરી મોલી ગામેથી શાણા વાકિયા ગામના રોડનું કામ શરૂ હોવાથી નારિયેળી મોલી ગામે ઉતારી દેવામાં આવતા હતા. બસના ડ્રાઈવર ભીખારામ 2 બાળકોને બાઈકમાં બેસાડી શાણા વાકિયા ગામે મૂકવા જતા હતા, પરંતુ આ નાળિયેરી મોલીથી શાણા વાકિયા ગામનો રોડ કામ પૂર્ણ થતા રોડ શરૂ થવાની બાળકના પિતાએ ડ્રાઈવરને ત્રણ દિવસ પહેલા જ જાણ કરી હતી, છતાં પણ બાળકને નાળિયેરી મોલી ગામે ઉતારવામાં આવતા હતા.

શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત
શાળાની બસમાંથી નીચે ઉતરતા વિદ્યાર્થીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

આ બાળક નાળિયેરી મોલી ગામે બસમાંથી નીચે ઉતરવા જતા ડ્રાઈવરની બેદરકારીના કારણે સાઇડના ભાગે પિલર સાથે અથડાતા બાળકનું મોત નિપજ્યું હતું. આ શાળાની બસમાં માત્ર ડ્રાઈવર હતો. આ અકસ્માતમાં બેદરકારી દાખવી બસના ડ્રાઈવર ભીખાભાઈ મણિરામભાઈ ગોંડલિયા, ટીંબી વાળા સામે બાળકના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જુનાગઢ: માંગરોળમાં જર્જરિત મકાન ધરાશાયી, દાદા-પૌત્રનું કરુણ મૃત્યુ
  2. CCTV: ગાંધીધામના ટાગોર રોડ ઉપર ટ્રિપલ અકસ્માતની ઘટના, 25 વર્ષીય યુવતીનું બસની ટક્કરે મોત

For All Latest Updates

TAGGED:

NARIYELI MOLINARIYELI MOLI STUDENT DIESSCHOOL BUS ACCIDENTGIR SOMNATHGIR GADHADA NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.