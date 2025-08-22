ETV Bharat / state

અમદાવાદની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે કડક પરિપત્ર જારી

શહેરની સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને સુરક્ષાને માટે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દ્વારા પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે કડક પરિપત્ર જારી
અમદાવાદની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે કડક પરિપત્ર જારી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 3:13 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવા માટે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી દ્વારા 20 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ એક કડક પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે. 'સ્કૂલ સેફ્ટી પોલિસી 2016' હેઠળ શાળાઓએ અનુસરવાના પગલાંની વિગતવાર માહિતી આ પરિપત્રમાં આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણયનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને ભયમુક્ત અને સુરક્ષિત શૈક્ષણિક વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો છે.

દરેક શાળામાં શિસ્ત સમિતિની રચના ફરજિયાત:

હવેથી દરેક શાળામાં 'શિસ્ત સમિતિ'ની રચના કરવી ફરજિયાત રહેશે. આ સમિતિમાં શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિનો સમાવેશ થશે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સમિતિના સભ્યોની સંખ્યા નક્કી કરવાની રહેશે. સમિતિની મુખ્ય જવાબદારી શાળા પરિસર, રિસેસ દરમિયાન, રમતગમતના મેદાનમાં તથા વિદ્યાર્થીઓના આવવા-જવાના સમયે સલામતી અને શિસ્ત જાળવવાની રહેશે. આ ઉપરાંત, શિક્ષકની ગેરહાજરીમાં વિદ્યાર્થીઓ એકલા ન રહે તે માટે તેમને સહ-અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી પડશે.

અમદાવાદની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે કડક પરિપત્ર જારી
અમદાવાદની શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે કડક પરિપત્ર જારી (ETV Bharat Gujarat)

શિક્ષકોની નૈતિક જવાબદારી:

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષકોની નૈતિક જવાબદારી છે કે તેઓ દરેક વિદ્યાર્થીની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપે. શાળાઓએ એવું વાતાવરણ ઊભું કરવું પડશે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ નિર્ભયપણે શિક્ષણ મેળવી શકે. આ પગલું વિદ્યાર્થીઓના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

અનિચ્છનીય ઘટનાઓ પ્રત્યે ઝીરો ટોલરન્સ:

શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને શિસ્ત સંબંધિત કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી શાળાની રહેશે. જો કોઈ અસાધારણ ઘટના બને, તો તેની તાત્કાલિક જાણ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીને કરવાની રહેશે અને જરૂરી પગલાં ત્વરિત અમલમાં મૂકવાના રહેશે.આ નવા નિયમોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓને શારીરિક રીતે સુરક્ષિત રાખવાનો તો છે જ, સાથે સાથે તેમને માનસિક રીતે મજબૂત અને આત્મવિશ્વાસુ બનાવવાનો પણ છે. આ આદેશનું કડક પાલન થવાથી અમદાવાદની શાળાઓમાં વધુ સકારાત્મક અને સુરક્ષિત વાતાવરણનું નિર્માણ થવાની શક્યતા છે.

