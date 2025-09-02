ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથમાં બુટલેગર વિરુદ્ધ PASA હેઠળ કડક કાર્યવાહી, સુરત જેલમાં ધકેલાયો

ગુનાખોરી આચરતા માથાભારે લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા જિલ્લા પોલીસને સૂચના આપવામાં આવી હતી.

ગીર સોમનાથમાં બુટલેગર વિરુદ્ધ PASA હેઠળ કડક કાર્યવાહી, સુરત જેલમાં ધકેલાયો
ગીર સોમનાથમાં બુટલેગર વિરુદ્ધ PASA હેઠળ કડક કાર્યવાહી, સુરત જેલમાં ધકેલાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 9:12 PM IST

ગીર સોમનાથ: જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહે તે માટે ગુનાખોરી આચરતા માથાભારે લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા જિલ્લા પોલીસને સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચનાને અનુસરીને, જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કોડીનારના એક બુટલેગરને ઝડપી પાડીને સુરત મધ્યસ્થ જેલમાં ધકેલ્યો હતો.

  • ગુનાખોરી આચરતા માથાભારે લોકો સામે કડક કાર્યવાહી
  • PASA હેઠળ દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવી
  • બુટલેગર જુબેર હાજીભાઈ પાણાવઢુ સામે PASA
  • જુબેરને ઝડપી પાડીને સુરત મધ્યસ્થ જેલમાં ધકેલ્યો
  • ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને ગુનાઓ આચરતા લોકોમાં ભયનો માહોલ

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના બુટલેગર જુબેર હાજીભાઈ પાણાવઢુ સામે પ્રિવેન્શન ઓફ એન્ટી-સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ એક્ટ (PASA) હેઠળ દરખાસ્ત તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ દરખાસ્ત જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર એન.વી. ઉપાધ્યાયને મોકલવામાં આવી હતી. જિલ્લા કલેક્ટરે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા અને ગુનાઓ આચરતા જુબેર હાજીભાઈ પાણાવઢુ (રહે. કોડીનાર) વિરુદ્ધ PASA હેઠળ વોરંટ જાહેર કર્યું હતું.

આ વોરંટના આધારે જિલ્લા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) ટીમે જુબેરને ઝડપી પાડીને સુરત મધ્યસ્થ જેલમાં ધકેલ્યો હતો. આ કાર્યવાહીથી શહેરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને ગુનાઓ આચરતા લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો.

આ કામગીરીમાં જિલ્લા ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઈ. એમ.વી. પટેલ, પોલીસ સબ-ઈન્સ્પેક્ટર એ.સી. સિંધવ, શૈલેષ ડોડિયા, લલિત ચુડાસમા, ઉદયસિંહ સોલંકી, પ્રવીણ મોરી સહિતનો સ્ટાફ જોડાયો હતો.

