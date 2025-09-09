ભરૂચમાં ગુંડા એક્ટ હેઠળ કડક કાર્યવાહી: નયન ઉર્ફે બોબડાનું ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડી પાડાયું
ગુંડા એક્ટ-2025 મુજબ ભરૂચ શહેરના ઝાડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા રવિ પૂજન સોસાયટીમાં રહેતા નયન ઉર્ફે બોબડા કિશોરચંદ્ર કાયસ્થના નિવાસસ્થાન ઉપર બૌડા વિભાગે ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડી પાડ્યું.
Published : September 9, 2025 at 4:40 PM IST
ભરૂચ: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ગુંડા એક્ટ-2025 મુજબ હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહી હેઠળ ભરૂચ શહેરના ઝાડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા રવિ પૂજન સોસાયટીમાં રહેતા નયન ઉર્ફે બોબડા કિશોરચંદ્ર કાયસ્થના નિવાસસ્થાન ઉપર બૌડા વિભાગે ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડી પાડ્યું છે.
નવા જિલ્લા એસપીના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી
ભરૂચ જિલ્લામાં તાજેતરમાં જ જિલ્લા પોલીસ પ્રમુખ તરીકે અક્ષયરાજ મકવાણાની નિમણૂક થઈ છે. તેમના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ કાયદા ભંગ કરતી પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ મૂકવા માટે તંત્ર સક્રિય બન્યું છે. નયન ઉર્ફે બોબડા વિરુદ્ધ ગુંડા એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તેના નિવાસસ્થાન ઉપરના વધારાના ગેરકાયદેસર બાંધકામને તંત્રે નિશાન બનાવ્યું.
બુલડોઝર અને હથોડાથી ગેરકાયદેસર બાંધકામ ખતમ
આજે સવારે બૌડા વિભાગના અધિકારીઓ પોલીસ દળની હાજરીમાં રવિ પૂજન સોસાયટી ખાતે પહોંચ્યા હતા. જેસીબી મશીન અને હથોડાની મદદથી ગેરકાયદે બાંધકામ તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. થોડા જ કલાકોમાં આખું બાંધકામ જમીનદોસ્ત કરવામાં આવ્યું. તંત્રની આ કાર્યવાહીથી આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી.
પોલીસનો મજબૂત બંદોબસ્ત
કાર્યવાહી દરમિયાન કોઇ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ તંત્રે મજબૂત બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનોને સ્થળ પર મુકવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે કાર્યવાહી દરમિયાન કોઇ અવરોધ કે કાયદો-વ્યવસ્થા ભંગ થાય તેવી ઘટના સર્જાઈ નહોતી.
વિસ્તારના રહેવાસીઓમાં ચર્ચા
ઝાડેશ્વર વિસ્તારના રહેવાસીઓ વચ્ચે આ કાર્યવાહી ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. લોકોનું કહેવું હતું કે, ગેરકાયદેસર રીતે બાંધકામ થતું હોવા છતાં લાંબા સમય સુધી કોઇ પગલાં લેવામાં આવતા નહોતા. હવે તંત્ર સક્રિય બનીને આવા બાંધકામોને ખતમ કરી રહ્યું છે, જેનાથી કાયદાનું પ્રબળ સંદેશ સમૂહમાં ગયો છે.
તંત્રનો સ્પષ્ટ સંદેશ
સરકારી તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ગુંડા એક્ટ હેઠળ નામ નોંધાયેલા લોકો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આવા લોકોના ગેરકાયદેસર બાંધકામો કે અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે ભવિષ્યમાં પણ નિરંકુશ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તંત્રના આ અભિગમથી સ્પષ્ટ સંકેત મળે છે કે, કાયદો તોડનાર કોઈપણ વ્યક્તિને છોડવામાં નહીં આવે.
ગુંડા એક્ટ શું છે?
ગુંડા એક્ટ એ કાયદાકીય જોગવાઈ છે જેના આધારે ગુનેગારો અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે છે. આ એક્ટ હેઠળ વ્યક્તિના હલનચલન પર નજર રાખી શકાય છે, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ મૂકી શકાય છે તેમજ આવા લોકોના આર્થિક સ્ત્રોતોને ખતમ કરવા માટે પણ પગલાં લઈ શકાય છે.
કડક અભિગમથી ગુનેગારોમાં ભય
ભરૂચ શહેરમાં તંત્રની આ કાર્યવાહીથી ગુનેગારોમાં ભયનું માહોલ સર્જાયો છે. કાયદો અને વ્યવસ્થાને પડકાર આપતા લોકો સામે ભવિષ્યમાં પણ આવું જ વલણ અપનાવવામાં આવશે એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે. સ્થાનિક નાગરિકોનું કહેવું છે કે, આવા કડક પગલાં લીધા પછી શહેરમાં ગુનેગારી પ્રવૃત્તિઓમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.
કાયદો અને વ્યવસ્થાની દિશામાં મોટું પગલું
નયન ઉર્ફે બોબડા વિરુદ્ધ હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહી માત્ર એક કિસ્સો નથી, પરંતુ ભરૂચ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવા માટેનો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ છે. તંત્ર દ્વારા હવે સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, ગુનેગારો કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા લોકો માટે શહેરમાં કોઇ સ્થાન નથી.
ભરૂચમાં ગુંડા એક્ટ હેઠળ તંત્ર દ્વારા હાથ ધરાયેલી તાજેતરની કાર્યવાહીથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે, કાયદાનું શાસન જાળવવા માટે તંત્ર હવે વધુ સક્રિય બન્યું છે. નયન ઉર્ફે બોબડાના ગેરકાયદેસર બાંધકામને તોડી પાડવામાં આવ્યા બાદ લોકોમાં વિશ્વાસ જાગ્યો છે કે, કાયદો દરેક માટે સમાન છે. આવનારા સમયમાં આવી જ કાર્યવાહી ચાલુ રહે તો ભરૂચ શહેરમાં ગુનેગારી પ્રવૃત્તિઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
