બોટાદના હડદડ ગામે ખેડુતોની મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો, આપ નેતા ઈશુદાન ગઢવીની અટકાયત

મહાપંચાયતને લઈને કોઈ મંજૂરી ન હોવાને કારણે હડદડ ગામે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો દોડી ગયો હતો.

મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો
મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર : બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કદડાને લઈને મામલો ગરમાયો છે, અને મહાપંચાયતનું આયોજન આમ આદમી પાર્ટી દ્નારા થનારુ હતું. જેને પગલે બોટાદના હડદડ ગામે મહાપંચાયતનું આયોજન હોય પોલીસ ગેરકાયદેસર જણાવીને રોકવા ગઈ હતી, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ પથ્થરમારો કર્યો અને ગાડી ઊંધી વાળી દીધી હતી. જો કે રસ્તામાંથી ઈશુદાન ગઢવીની બગોદરા નજીકથી અટકાયત પણ કરી લેવાઈ હતી. જાણો સમગ્ર મામલો....

બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોના કપાસની ખરીદી યાર્ડમાં કર્યા બાદ જિનિંગ મિલમાં લઈ ગયા પછી વેપારીઓ દ્વારા ભાવ ઓછા કરી નાખવામાં આવતા હોવાને મામલો ગરમાયો છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ચાલતા કદડાના નિયમને લઈને રાજકારણ પ્રવેશી ગયું છે. જેને લઇને એક મહાપંચાયતનું આયોજન કરાયું હતું. જો કે આ પંચાયતનું આયોજન બોટાદના હડદડ ગામે કરવામાં આવતા પોલીસ દોડી ગઈ હતી. જેથી પોલીસ અને ગ્રામજનો વચ્ચે સંઘર્ષ સર્જાયો હતો. જો કે આમ આદમી પાર્ટીના ઈશુદાન ગઢવી પણ આ મામલે ખેડૂતોની સમક્ષ હજાર રહેવાના હોય ત્યારે તેની પણ અટકાયત બગોદરા નજીક થઈ ગઈ હતી.

ધર્મેન્દ્ર શર્મા, DSP, બોટાદ (ETV Bharat Gujarat)

શું છે સમગ્ર મામલો માર્કેટીંગ યાર્ડનો

બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોનો કપાસ ખરીદી કર્યા બાદ વેપારીઓ દ્વારા જીનીંગ મીલમાં લઈ જઈને કોઈ બહાના હેઠળ ભાવ ઓછા કરી નાખે છે, એટલે કે જે કદડો પ્રથા ચાલી આવતી હતી તેના વિરુદ્ધમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પણ ઝંપલાવ્યું હતું અને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. ઈશુદાન ગઢવી પણ આ મામલે પોતાનું નિવેદન આપી ચૂક્યા છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી તરફથી એક મહાપંચાયતનું આયોજન કરાયું હોય જેને લઈને બોટાદ જિલ્લાના હડદડ ગામે મહાપંચાયત યોજનાર હતી.

મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)
મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે મહાપંચાયત રોકવા જતા પથ્થરમારો

મહાપંચાયતને લઈને કોઈ મંજૂરી ન હોવાને કારણે હડદડ ગામે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો દોડી ગયો હતો, ત્યારે બોટાદના ડીએસપી ધર્મેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આજરોજ હડદડ ગામમાં ગેરકાયદેસર મહાપંચાયતનું આયોજન કર્યું હતું. તેથી પોલીસ ડીટેલ કરવા માટે આવી હતી ત્યારે ગેરકાયદેસર લોકોએ મંડળી બનાવીને મહાપંચાયતનું આયોજન કર્યું હોય જેને ડીટેઇન કરવા આવતા કેટલાક લોકો દ્વારા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસની ગાડીને પણ ઊધી વાળી દેવામાં આવી હતી.

પોલીસ પર પથ્થરમારો ગાડી ઊંઘી વાળી (ETV Bharat Gujarat)
મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

બોટાદ DYSP મહર્ષિ રાવલ, LCB PI એ. જી. સોલંકી સહિત ચારથી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને ઈજાઓ પહોંચી છે. DYSP મહર્ષિ રાવલ ને પગે થયું ફેક્સર, LCB PI એ. જી. સોલંકીને માથાના ભાગે સાત ટાકા આવ્યા, ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે બોટાદની સોનાવાલા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

ત્રણ પોલીસ કર્મી ઇજાગ્રસ્ત તો ઈશુદાનની અટકાયત

બોટાદ જિલ્લાના હડદડ ગામે પોલીસે મહાપંચાયત યોજનાર લોકોને ડિટેઇન કરવા માટેની કાર્યવાહી કરતા ગ્રામજનો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા. જેમાં જાહેરમાં પોલીસ ઉપર પથ્થર મારો થતા ત્રણ જેટલા પોલીસકર્મીને ઇજા થઇ હોવાનું ડીએસપી ધર્મેન્દ્ર શર્માએ જણાવ્યું હતું. જો કે આ સાથે તેમને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જે લોકોએ પથ્થર મારો કર્યો છે, તેની સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે. હાલમાં કેટલા ડિટેઇન થયા ચોક્કસ ના કહી શકું.

પોલીસ પર પથ્થરમારો ગાડી ઊંઘી વાળી (ETV Bharat Gujarat)
મહાપંચાયત રોકવા ગયેલી પોલીસ પર પથ્થરમારો (ETV Bharat Gujarat)

અમને અગાઉ ખબર પડી હતી કે ગેરકાયદેસર મહાપંચાયત થઈ રહી છે માટે જ અમે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહાપંચાયતમાં આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યના નેતા ઈશુદાન ગઢવી ઉપસ્થિત રહેવાના હોય ત્યારે બગોદરામાં બગોદરા પોલીસે ઈશુદાન ગઢવીની રસ્તામાંથી જ અટકાયત કરી લીધી હતી.જો કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ આવી રહી હોય ત્યારે બોટાદ માર્કેટીંગ યાર્ડના કદડાનો મામલો ચૂંટણીનો મુદ્દો બની શકે એમ હોવાથી ક્યાંક સમગ્ર ઘટનાઓ રચાઇ હોવાની ચર્ચા છે.

