સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઓથોરિટીએ 19 ગામના 250થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ-બસ સેવા શરૂ કરી, વિધાર્થીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ - STATUE OF UNITY AUTHORITY

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઓથોરિટી વિસ્તારના 19 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 ઈ-બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 5:33 PM IST

નર્મદા : એકતાનગર ખાતે અનિયમિત બસોના કારણે શાળાએ જવાની પડતી સમસ્યાનો હલ આવ્યો આવ્યો છે. એકતાનગરના 19 ગામના 250 વિદ્યાર્થી માટે 20 AC ઈ-બસની સેવા શરૂ કરાતા વિધાર્થીઓ અને વાલીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. નર્મદા જિલ્લામાં એસટી બસોની અપુરતી અને અનિયમિત સેવાઓના કારણે વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં જવામાં ઘણી તકલીફ પડતી હોય છે. વિદ્યાર્થીઓની મદદે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ઓથોરિટીએ આવીને 19 ગામના 250થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ-બસ સેવા શરૂ કરી છે. સેવાના પ્રથમ દિવસે 180 વિદ્યાર્થીઓ ઈ- બસમાં મુસાફરી કરીને શાળાએ પહોંચ્યાં હતાં. છાત્રોની સલામતી માટે બસમાં ગાઈડ અને પોલીસ કર્મચારીને પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યાં છે.

19 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 ઈ-બસ : ગરુડેશ્વર તાલુકાના અંતરિયાળ ગામોમાં બસ સેવાના અભાવને કારણે શાળાના બાળકોને ઘણી મુશ્કેલી વેઠવી પડતી હોય છે. આ મુશ્કેલીના નિવારણ માટે રાજય સરકારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ઉપયોગમાં લેવાતી ઈ-બસોને વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દોડાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઓથોરિટી વિસ્તારના 19 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 ઈ-બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.

વિધાર્થીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ (Etv Bharat Gujarat)

છાત્રોની સુરક્ષા અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખી દરેક બસમાં ગાઈડ અને મહિલા પોલીસ જવાનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ગોરા ખાતેની જય જ્યોતિ બાલિકા વિદ્યાલય, બોરીયાની પિન્ટુ લાલા વિદ્યામંદિર, ગરૂડેશ્વરની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા, કેવડિયાની માધ્યમિક શાળા અને નવા ગામની રામકૃષ્ણ અંગ્રેજી માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ આ બસોમાં અવરજવર કરી શકશે.

19 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 ઈ-બસ
19 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 ઈ-બસ
19 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ માટે 20 ઈ-બસ
વિદ્યાર્થીઓનું કહેવું છે કે, સરકારમાં વારંવાર રજુઆત કરવામાં આવી કે, એસટી બસો નિયમિત કરવામાં આવે પરંતુ એ ન થયું અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સત્તા મંડળ દ્વારા હવે આ બસો ચાલુ કરાતા હવે વિધાર્થીઓ પણ નિયમિત શાળા એ જતા થયા છે, અને એમનું ભણતર પણ સુધરું છે.

