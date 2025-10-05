ETV Bharat / state

ગિરનાર પર આવેલા ગોરખનાથ મંદિરમાં પ્રતિમાને કરાયું નુકસાન, પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

ગોરખનાથ મંદિરમાં વહેલી સવારે કોઈ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા મંદિરમાં તોડફોડ કરીને ગોરખનાથ ભગવાનની પ્રતિમાને નુકસાન કરીને તેને મંદિરમાંથી બહાર ફેંકી દીધી હતી.

ગોરખનાથ મંદિરમાં પ્રતિમાને કરાયું નુકસાન
ગોરખનાથ મંદિરમાં પ્રતિમાને કરાયું નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : ગિરનાર પર આવેલા ગોરખનાથ ટુંક નજીક આવેલા ગોરખનાથ મંદિરમાં વહેલી સવારે કોઈ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા મંદિરમાં તોડફોડ કરીને ગોરખનાથ ભગવાનની પ્રતિમાને નુકસાન કરીને તેને મંદિરમાંથી બહાર ફેંકી દીધી હતી. સમગ્ર મામલામાં મંદિરના પૂજારી સોમનાથ બાપુએ વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

મંદિરમાં તોડફોડ અને પ્રતિમાને નુકસાન થવાના કિસ્સામાં પોલીસ અધિક્ષક સહિત પોલીસનો કાફલો પણ ગોરખનાથ મંદિર સુધી પહોંચ્યો હતો અને સમગ્ર મામલામાં ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.

ગોરખનાથ મંદિરમાં તોડફોડ પ્રતિમાને નુકસાન

ગત વહેલી સવારે ગિરનાર પર્વત પર આવેલા ગોરખનાથ ટૂંક નજીક સાડા પાંચ હજાર પગથિયા પાસે ગોરખનાથ મંદિરમાં કોઈ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા તોડફોડ કરીને ગોરખનાથની પ્રતિમાને નુકસાન કરી તેને મંદિર પરિસરમાંથી બહાર ફેંકી દઈને વહેલી સવારે પલાયન થઈ ગયા હતા. સમગ્ર મામલામાં વહેલી સવારે મંદિરના પૂજારી સોમનાથ બાપુ દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવતા પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે, અને ગોરખનાથની પ્રતિમાને નુકસાન કરવાની ફરિયાદ થતા જ જિલ્લા પોલીસવડા સહિત પોલીસનો કાફલો ગિરનાર પર્વત પહોંચ્યો હતો અને સમગ્ર મામલામાં અલગ અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી (ETV Bharat Gujarat)

પૂજારીને મંદિરમાં બંધ કરીને કરી તોડફોડ

મંદિરના પુજારી સોમનાથ બાપુને મંદિરમાં તોડફોડ કરવાના ઇરાદે આવેલા કેટલાક અજાણ્યા ઈસમોએ બાપુને મંદિરની અંદર આવેલા પુજારી રૂમમાં પૂરી દીધા હતા અને ત્યારબાદ મંદિર અને પ્રતિમાને તોડીને વહેલી સવારે પલાયન થઈ ગયા હતા. સવારના સમયે યાત્રિકોએ મંદિરમાં દર્શન કરવા જતા સમગ્ર મામલાની જાણ થતા મંદિરના પૂજારી રૂમમાં તોડફોડ કરનાર બાપુને બંધ કર્યા છે, તેને મુક્ત કરાવીને બહાર કાઢ્યા હતા. ત્યારબાદ ગિરનાર પર્વત પર આવેલા દેવસ્થાનો ના પૂજારી અને મહંતો પણ એકઠા થયા હતા અને સમગ્ર મામલામાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

અગાઉ ધર્મસ્થાનોમાં તોડફોડ અને ચોરીની ઘટના

ગીરનાર પર્વત પર અગાઉ પણ ધર્મસ્થાનોમાં તોડફોડ અને વિવાદની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. આજથી દોઢેક વર્ષ પૂર્વે દત્ત શિખર પર પણ આ જ પ્રકારે કેટલાક લોકોએ ગુરુદત્ત મહારાજની ચરણ પાદુકાને નુકસાન પહોંચાડવાની સાથે ત્યાં સેવા પૂજા કરી રહેલા પુજારીને પર નુકસાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સમગ્ર મામલામાં પોલીસ ફરિયાદ બાદ તપાસ ચાલુ છે, ઘણા વર્ષો પૂર્વે જે જગ્યા પર આજે વહેલી સવારે પ્રતિમાને તોડીને મંદિર બહાર ફેંકી દેવામાં આવી છે, ત્યાંથી જ રામદેવજી મહારાજની એક પ્રતિમાની ચોરી થઈ હતી પરંતુ હજી સુધી આ પ્રતિમાનો કોઈ અતો પતો નથી.

વાઘેશ્વરી મંદિરમાં પણ વર્ષો પૂર્વે ચોરીની ઘટના

ગિરનાર તળેટીમાં આવેલા અતિ પ્રાચીન વાઘેશ્વરી મંદિરમાં પણ આજથી 10-12 વર્ષ પૂર્વે 1 કરોડ કરતાં પણ વધારેની કિંમતના સોનાના દાગીનાની ચોરી થઈ હતી. આ ચોરીના બનાવને આજે 10 થી 12 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે, તેમ છતાં હજુ પણ ચોરી કોણે કરી અને ચોરીમાં ગયેલા સોનાના દાગીના હજુ સુધી પરત મળ્યા નથી.

વાઘેશ્વરી મંદિરમાં ચોરી કરનાર એક પણ વ્યક્તિ હજી સુધી પકડાયો નથી ત્યારે આજે ફરી એક વખત ગિરનાર પર્વત પર ગોરખનાથ મંદિરમાં પ્રતિમાને નુકસાન કરવાના ઇરાદા સાથે આવેલા કેટલાક ઈસમો તેનો મનસુબો પાર પાડીને ફરાર થઈ ગયા છે. હવે જોવું હોય એ રહ્યું કે મંદિર અને ગોરખનાથની પ્રતિમાને નુકસાન કરતા અસામાજિક તત્વો ક્યારે પકડાશે.

