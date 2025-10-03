ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ વરણી મુદ્દે નીતિન પટેલ અને ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન, સાંભળો શું કહ્યુ...
મહેસાણામાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં નીતિન પટેલે જગદીશ વિશ્વકર્માને અભિનંદન પાઠવીને આ સંકેત આપ્યો હતો.
Published : October 3, 2025 at 6:25 PM IST
મહેસાણા : ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષની વરણીનો મુદ્દો હાલમાં રાજકીય ગરમાવો છે. પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલે તેના પર નિવેદન આપ્યું છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા (પંચાલ)ના નામ પર સર્વાનુમતે સહમતિ સધાઈ ગઈ છે. મહેસાણામાં પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં નીતિન પટેલે જગદીશ વિશ્વકર્માને અભિનંદન પાઠવીને આ સંકેત આપ્યો હતો.
નીતિન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માને સર્વાનુમતે ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકેની નિમણૂક બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જગદીશ વિશ્વકર્માએ ભૂતકાળમાં કડી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સક્રિય યોગદાન આપ્યું હતું, જેની નોંધ લેવામાં આવી છે. પૂર્વ નાયબ મુખ્યપ્રધાને અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ તરીકેના તેમના અનુભવને પણ બિરદાવ્યો હતો અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે તેમના નેતૃત્વમાં પક્ષ વધુ મજબૂત બનશે.
નીતિન પટેલે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે જગદીશ વિશ્વકર્મા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની વિકાસ યોજનાઓનો લાભ ગુજરાતના લોકો સુધી અસરકારક રીતે પહોંચાડશે. તેમણે આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં ભાજપના ભવ્ય વિજયનો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.
પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને મોવડીમંડળનો નિર્ણય
જોકે, આ મામલે મહેસાણામાં જ રાજ્યના અન્ય એક વરિષ્ઠ નેતા અને મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે થોડું અલગ નિવેદન આપ્યું હતું, જે સૂચવે છે કે સત્તાવાર પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે. પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખના મુદ્દે વાત કરતાં ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું હતું કે, “આખી ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલે છે, ફોર્મ ભરાશે અને એના આધારે નક્કી થશે.”
તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પાર્ટીના મોવડીઓ અને હાઈકમાન્ડ બેસીને નક્કી કરશે કે આગામી ત્રણ વર્ષ માટે પ્રમુખ કોણ બનશે. ઋષિકેશ પટેલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સંગઠનાત્મક શક્તિ પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું હતું કે, “ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે ખૂબ બધા કાર્યકર્તાઓ છે, જે જિલ્લા પણ સંભાળી શકે અને રાજ્ય પણ સંભાળી શકે.” તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે “જે પણ કોઈ પ્રમુખ બને, બધા કાર્યકર્તાઓ એમને સપોર્ટ જ કરશે.”
નીતિન પટેલનું નિવેદન ભલે જગદીશ વિશ્વકર્માના નામ પર મહોર મારતું હોય, પરંતુ ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન દર્શાવે છે કે સત્તાવાર રીતે પ્રમુખની વરણીની પ્રક્રિયા હજી આખરી તબક્કામાં છે અને અંતિમ નિર્ણય પક્ષનું મોવડીમંડળ લેશે. જોકે, નીતિન પટેલ જેવા વરિષ્ઠ નેતાના અભિનંદનથી જગદીશ વિશ્વકર્માનું નામ પ્રમુખ પદ માટે પ્રબળ દાવેદાર તરીકે નિશ્ચિતપણે ઉભરી આવ્યું છે.
