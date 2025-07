ETV Bharat / state

દાંતા નજીક એસટી બસ ઢાળ ન ચડી શકી અને 50 ફૂટ ઉંડા ખાડામાં ખાબકી, 8 જેટલાં મુસાફરોને નાની-મોટી ઈજા - ST BUS ACCIDENT

Published : July 24, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 7:52 AM IST

બનાસકાંઠા: સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્માથી ધાનેરા જતી ડીસા ડેપોની બસને દાંતા નજીક દુર્ઘટના નડી હતી. આ બસ દાંતા નજીક કુંવારશીના 50 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબકી હતી. બસ દુર્ઘટનાને પગલે મુસાફરોમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, બસ ઢાળ ચડી ના શકતા ઊંડા ખાડામાં ખાબકી હતી. બસમાં અંદાજિત 40 થી 45 જેટલા મુસાફરો સવાર

