ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ

આ દિવસોમાં બજારોમાં મહિલા ગ્રાહકો મોટી સંખ્યામાં માતાજી માટે વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ખરીદી કરે છે.

જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: નવરાત્રિના પવિત્ર દિવસોમાં જેમ ખેલૈયાઓ રંગબેરંગી વસ્ત્રો અને અવનવા આભૂષણો પહેરી ગરબાના તાલે ઝૂમે છે, તેમ જૂનાગઢમાં પણ મા નવદુર્ગાને અલગ-અલગ વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી સજાવવામાં આવે છે. આ દિવસોમાં બજારોમાં મહિલા ગ્રાહકો મોટી સંખ્યામાં માતાજી માટે વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ખરીદી કરે છે. દર વર્ષે ભાવમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળે છે, છતાં જૂનાગઢની બજારોમાં 10 રૂપિયાથી લઈને 10,000 રૂપિયા સુધીના વિવિધ વસ્ત્રો અને આભૂષણો સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય છે.

અવનવા રંગો અને ડિઝાઇનમાં વસ્ત્રો અને આભૂષણો

નવરાત્રિ દરમિયાન જૂનાગઢની બજારોમાં દિલ્હી, કોલકાતા, મથુરા, નાથદ્વારા અને ગુજરાતના સ્થાનિક નાના ઉત્પાદકો દ્વારા બનાવેલા વસ્ત્રો અને આભૂષણો વેચાણ માટે આવે છે. ભક્તો પોતાના પ્રસંગ અને નવરાત્રિની ઉજવણીને અનુરૂપ આ વસ્તુઓની ખરીદી કરે છે. બજારમાં લગભગ 10,000થી વધુ પ્રકારની નાની-મોટી વસ્તુઓ, જે ખાસ મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણો માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે, ઉપલબ્ધ હોય છે. દર વર્ષે કારીગરો નવા રંગો, ડિઝાઇન અને આધુનિક ફેરફારો સાથે આ વસ્તુઓ બજારમાં રજૂ કરે છે, જે ગ્રાહકોને પ્રથમ નજરે જ પસંદ પડે છે. આથી, વાર્ષિક ખરીદી પર મોંઘવારીનો પ્રભાવ ઓછો જોવા મળે છે.

જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)

વિવિધ આકાર અને રંગોના વસ્ત્રો અને આભૂષણો

નવરાત્રિ દરમિયાન ચુંદડી, હાર, મુગટ અને અન્ય વસ્ત્રો તેમજ આભૂષણો નાની મૂર્તિઓથી લઈને પાંચ ફૂટ સુધીની મા જગદંબાની પ્રતિમાઓને સુશોભિત કરવા માટે બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. આ વસ્તુઓની કિંમત 10 રૂપિયાથી શરૂ થઈને 10,000 રૂપિયા સુધીની હોય છે. નવરાત્રિના આ ખાસ દિવસોમાં માતાજીને વસ્ત્રો અને આભૂષણોથી સજાવીને ભક્તો ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરે છે.

જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ
જૂનાગઢમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં મા નવદુર્ગાના વસ્ત્રો અને આભૂષણોની ધૂમ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI 2025JUNAGADHMAA NAV DURGACLOTHES AND ORNAMENTSNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.