ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ: હવામાન વિભાગે સાત દિવસની આગાહી જાહેર કરી, રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ

29 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં અતિભારે વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 4:37 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે, જેના કારણે ખેલૈયાઓની ચિંતામાં વધારો થયો છે. હવામાન વિભાગ, અમદાવાદે આગામી સાત દિવસના હવામાનને લઈને આગાહી જાહેર કરી છે. 29 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગુજરાતમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગના ડિરેક્ટર ડૉ. એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, 29 સપ્ટેમ્બરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટ, અમરેલી અને દ્વારકામાં મધ્યમથી ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સાથે, 42થી 50 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.

30 સપ્ટેમ્બરની આગાહી:

30 સપ્ટેમ્બરે પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજકોટ, પોરબંદર, દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે જામનગર, અમરેલી અને કચ્છમાં અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત, ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી અને દમણમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે.

1 અને 2 ઓક્ટોબરની આગાહી:

1 અને 2 ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના માછીમારોને 45થી 55 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણીને ધ્યાને લઈને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

વરસાદની સ્થિતિ:

આ વર્ષે ગુજરાતમાં સરેરાશ 887.5 મિ.મી. વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય સરેરાશ 709.9 મિ.મી. કરતાં વધુ છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ વધારે છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસું હજી વિદાય લઈ રહ્યું નથી.

