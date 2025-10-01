નવરાત્રી નિમિત્તે ચોટીલામાં ચામુંડા માતાજીનો વિશેષ યજ્ઞ, હજારો ભક્તોની ભાવપૂર્ણ ઉપસ્થિતિ
આઠમના દિવસે ચામુંડા માતાજીના ડુંગર પર હવન અને યજ્ઞનું આયોજન થાય છે, જેમાં હજારો ભક્તો ભાગ લે છે.
Published : October 1, 2025 at 10:14 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે નવરાત્રી દરમિયાન ભક્તોની ભીડ ઉમટે છે. ખાસ કરીને આઠમના દિવસે ચામુંડા માતાજીના ડુંગર પર હવન અને યજ્ઞનું આયોજન થાય છે, જેમાં હજારો ભક્તો ભાગ લે છે. ભક્તો માતાજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે અને મહાપ્રસાદનો લાભ લે છે. ભક્તોની માતાજી પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા છે, અને તેઓ માને છે કે માતાજી તેમની બધી મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે છે.
નવરાત્રીના પવિત્ર અવસરે અંબાજી, પાવાગઢ સહિતના શક્તિપીઠોમાં પૂજા-અર્ચના થાય છે, તે જ રીતે ચોટીલા યાત્રાધામમાં પણ નવ દિવસ સુધી વિશેષ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે. ગુજરાત ઉપરાંત અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ હજારો ભક્તો ચામુંડા માતાજીના ડુંગર પર દર્શન માટે આવે છે. ભક્તો શ્રદ્ધાભાવે આરાધના કરે છે, ગરબા રમે છે અને ખાસ આઠમના દિવસે યોજાતા હવન તથા યજ્ઞમાં હાજરી આપે છે.
નવરાત્રી દરમિયાન સવારે 4:30 વાગ્યાથી ડુંગરના દ્વાર ભક્તો માટે ખુલ્લા મૂકવામાં આવે છે. નવરાત્રી બાદ રાબેતા મુજબ દર્શન અને આરતીનો સમય ચાલુ રહે છે. આઠમના દિવસે સવારે “ઓમ હવન” અને યજ્ઞ યોજાય છે, જ્યારે બપોરે મહાપ્રસાદનું આયોજન થાય છે. હજારો ભક્તો આ યજ્ઞ અને મહાપ્રસાદનો લાભ લે છે.
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા યાત્રાળુઓને પાર્કિંગ, પીવાનું પાણી, છાંયડો અને બેસવાની સુવિધા સહિતની વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. ચોટીલા યાત્રાધામ ખાતે નવરાત્રીના આ પવિત્ર અવસરે ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં ભક્તોની ભક્તિભાવપૂર્ણ ઉપસ્થિતિથી સમગ્ર વાતાવરણ ભાવમય બની જાય છે.
