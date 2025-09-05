જુનાગઢની ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીને બેરહમીપૂર્વક મારવા મામલે તપાસ માટે વિશેષ કમિટી રચાઈ

જુનાગઢ શહેરની એક ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં રહેતા એક વિદ્યાર્થી પર તેની સાથે રહેતા અન્ય પાંચ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બેરહમીપૂર્વક માર મારવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : September 5, 2025 at 7:48 PM IST
જુનાગઢ: શહેરની એક ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં રહેતા એક વિદ્યાર્થી પર તેની સાથે રહેતા અન્ય પાંચ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બેરહમીપૂર્વક માર મારવાની ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે વિધિવત્ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ન્યાયપૂર્ણ તથા વિગતવાર તપાસ માટે એક ખાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. કમિટીનો અહેવાલ આવ્યા બાદ આરોપી વિદ્યાર્થીઓ, શાળા અને હોસ્ટેલ સંચાલકો સામે કાર્યવાહીની શક્યતા છે.
વિદ્યાર્થી પર હુમલાની ઘટના અને તપાસ કમિટી:
બે દિવસ પહેલાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જે જુનાગઢની ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલનો હોવાનું સામે આવ્યું. આ વીડિયોમાં હોસ્ટેલમાં રહેતા એક વિદ્યાર્થીને તેની સાથે રહેતા અન્ય પાંચ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હોસ્ટેલના રૂમમાં બેરહમીપૂર્વક મારમારવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાને લગભગ એક મહિના બાદ, બે દિવસ પૂર્વે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના વાલીએ જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી, અને આજે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આ મામલાની વિગતવાર તપાસ માટે એક વિશેષ કમિટી રચવામાં આવી છે.
તપાસ કમિટીમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ:
જિલ્લા પોલીસ વડા સુબોધ ઓડેદરાએ જણાવ્યું કે, આ ઘટનાની તપાસ માટે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા એક વિશેષ કમિટી રચવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ કમિટીમાં સબ ડિવિઝન મેજિસ્ટ્રેટ, પ્રાંત અધિકારી, નાયબ કમિશનર (જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન), શિક્ષણ અધિકારી, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક અને બાળ સુરક્ષા અધિકારીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદી અને આરોપીઓ કિશોર વયના હોવાથી, આ મામલે જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ કમિટી આગામી દિવસોમાં મામલાનો વિગતવાર અભ્યાસ કરીને સંયુક્ત રિપોર્ટ તૈયાર કરશે, જે જિલ્લા કલેક્ટર અને રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગને સોંપવામાં આવશે. જો આરોપી વિદ્યાર્થીઓ, શાળા કે હોસ્ટેલ સામે કોઈ અપરાધ સાબિત થશે, તો તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: