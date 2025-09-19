ETV Bharat / state

DJના ઘોંઘાટમાં પરંપરાગત વાજિંત્રોનો અવાજ ઘૂંટાયો, અમદાવાદના ડબગરવાડની સ્થિતિ દયનીય, વેપારીઓ ચિંતિત

હવે ડીજેના બેસ અને સાઉન્ડ સિસ્ટમની તાલ પર ગરબા રમાય છે. જેના લીધે ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની ગઈ છે.

ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય
ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય
Published : September 19, 2025 at 8:21 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતના લોકપ્રિય તહેવાર નવરાત્રીની તૈયારીઓ ધૂમધામથી ચાલી રહી છે, પરંતુ અમદાવાદના ડબગરવાડમાં આ વખતે સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો છે. એક સમય હતો જ્યારે લોકો વિવિધ ઢોલ-નગારા, તાલ-વાદ્યોના સરગમ પર ગરબે ઝૂમતા હતા, પરંતુ હવે ડીજેના બેસ અને સાઉન્ડ સિસ્ટમની તાલ પર ગરબા રમાય છે. જેના લીધે ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની ગઈ છે. તો જાણો બદલાતા ટ્રેન્ડના કારણે નવરાત્રી સમયે ડબગરવાડના વેપારીઓ કેમ ચિંતિત છે?

અમદાવાદનું ડબગરવાડ બજાર વર્ષો જૂનું પરંપરાગત બજાર છે. અહીંથી કોઈને પણ ઢોલ, ઢોલક, તબલા કે અન્ય સંગીત સાધનોની જરૂર હોય તો સૌપ્રથમ મુલાકાત આ બજારની જ લેવામાં આવે છે. આ બજારમાં મંદિરોમાં આરતી માટે વપરાતા નગારા, ઝાંઝ, ઝાંઝરી, ઘંટી તેમજ નવરાત્રીમાં ગરબે રમવા માટેના ઢોલ, ડફલી, હાર્મોનિયમ, તબલા જેવા દરેક પ્રકારના ધર્મસંગીત સાધનો સહેલાઈથી મળી રહે છે. ખાસ કરીને નવરાત્રીના દિવસોમાં આ બજારમાં ભારે ખરીદી થતી હોય છે.

DJના ઘોંઘાટમાં પરંપરાગત વાજિંત્રોનો અવાજ ઘૂંટાયો

સ્થાનિક વેપારી વિનોદભાઈ ડબગરે જણાવ્યુ કે, "અમારો આખો પરિવાર વર્ષોથી ઢોલક અને તબલા વેચાણનો ધંધો કરે છે. અમારી આજીવિકા આ પર નિર્ભર છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડીજે સાઉન્ડ સિસ્ટમના વધતા પ્રચારને કારણે અમારો ધંધો ભારે અસરગ્રસ્ત થયો છે. અમારી માંગ છે કે સરકાર અમારી પરંપરાગત કળાને ટકાવી રાખવા માટે ખાસ યોજનાઓ લાવે, જેથી આ વ્યવસાય જીવંત રહી શકે."

ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય

વેપારી વિનોદભાઈ જણાવે છે કે, "નવરાત્રી માટે નવું પંજાબી ઢોલ લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય બન્યું છે, જેની કિંમત 3,000થી 12,000 સુધી છે. 15 વર્ષ પહેલાં એવો સમય હતો કે નવરાત્રીમાં આખો ડબગર સમાજ કામમાં વ્યસ્ત રહેતો, પણ આજે બધા વેપારીઓ ગ્રાહકોની રાહ જોઈને બેસી રહે છે."

ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય

વેપારી રેખાબેન ડબગર જણાવે છે કે," ડીજેના કારણે તહેવારોમાં પરંપરાગત સંગીત સાધનો પ્રત્યે લોકોનો રસ ઘટી રહ્યો છે. ડબગરવાડમાં છેલ્લા દસ વર્ષથી મંદીનો સમય છે. ગ્રાહકો આવતાં નથી અને ધંધો લગભગ ઠપ્પ થઈ ગયો છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે કેવી રીતે આ ધંધો ચલાવવો અને કેવી રીતે ગુજરાતની આ પરંપરા જીવંત રાખવી?”

ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય

ખરીદી કરવા આવેલા રમેશ કુમાર સિંહે જણાવ્યું કે," હું ગાંધીનગરમાં રહું છું, અને આર્મીમાં નોકરી કરું છું. આજે ખાસ નવરાત્રી માટે ઢોલ લેવા ડબગરવાડ આવ્યો છું. અહીં સારા ગુણવત્તાના ઢોલ-તબલા અને મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓછા ભાવે મળે છે. જોકે, અહીં એટલી ભીડ નથી જેટલી હોવી જોઈએ.”

ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય

નવરાત્રી જેવો પરંપરાગત તહેવાર પણ હવે ડીજેના શોરમાં ગરકાવ થઈ રહ્યો છે. જેના કારણે ઢોલ-તબલા જેવા લોકસંગીત સાધનોનું મહત્વ ઘટી રહ્યું છે અને ડબગરવાડ જેવા પરંપરાગત બજારોમાં મંદી છવાઈ ગઈ છે. વેપારીઓ સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે પરંપરાગત સાધનોના વ્યવસાયને બચાવવા માટે ખાસ યોજનાઓ અમલમાં આવે. નહિંતર આ પરંપરા ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જશે.

ડબગરવાડની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય

