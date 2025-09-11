રાહુલ ગાંધીને જુનાગઢના સોરઠીયા પરિવારનું ચા પીવાનું નિમંત્રણ, પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી પણ લઇ ચુક્યા છે મુલાકાત
ચિત્તાખાના ચોક ખાતે 40 વર્ષથી વધુ સમયથી ચા ની હોટેલ ચલાવતા સોરઠીયા પરિવારે રાહુલ ગાંધીને તેમની હોટેલ ફિલિપ્સમાં ચા પીવા માટે નિમંત્રણ પાઠવ્યું છે.
Published : September 11, 2025 at 1:24 PM IST
જુનાગઢ: આવતીકાલે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી જુનાગઢની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ચિત્તાખાના ચોક ખાતે 40 વર્ષથી વધુ સમયથી ચા ની હોટેલ ચલાવતા સોરઠીયા પરિવારે રાહુલ ગાંધીને તેમની હોટેલ ફિલિપ્સમાં ચા પીવા માટે નિમંત્રણ પાઠવ્યું છે. વર્ષ 1991માં રાહુલ ગાંધીના પિતા અને તત્કાલીન વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ આ જ હોટેલમાં ચા ની ચુસ્કી માણી હતી.
રાહુલ ગાંધીને ચા નું નિમંત્રણ:
રાહુલ ગાંધી આવતીકાલે જુનાગઢ ખાતે આયોજિત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં હાજરી આપવા આવી રહ્યા છે. આ તકે, 40 વર્ષથી ચા ના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સોરઠીયા પરિવારે તેમને હોટેલ ફિલિપ્સમાં ચા ની ચુસ્કી માણવા આમંત્રણ આપ્યું છે. 1991માં રાજીવ ગાંધીએ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન આ હોટેલમાં ચા પીધી હતી અને નજીકમાં ખારી સીંગ વેચતા વેપારી પાસેથી સીંગ પણ ખાધી હતી.
રાજીવ ગાંધીનો ઐતિહાસિક અનુભવ:
1991ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન રાજીવ ગાંધી જુનાગઢમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પ્રચાર માટે આવ્યા હતા. તેમણે ચિત્તાખાના ચોકમાં ખુલ્લી જીપમાં રોડ શો કર્યો હતો. આ દરમિયાન, તેમણે હોટેલ ફિલિપ્સ નજીકથી પસાર થતાં ચા અને ખારી સીંગનો આનંદ માણ્યો હતો. સુરક્ષા એજન્સીઓને સ્પષ્ટ સૂચના આપીને તેમણે સામાન્ય વેપારીઓને નજીક આવવા દીધા હતા. આ ઘટના હોટેલના માલિકને આજે પણ યાદ છે, અને તેઓ આશા રાખે છે કે રાહુલ ગાંધી પણ તેમની હોટેલમાં ચા પીવા આવે, જેથી તેઓ તેમનો ફોટો હોટેલમાં લગાવી શકે.
ગાંધી પરિવારનું જુનાગઢ સાથે જોડાણ:
રાહુલ ગાંધી પ્રથમ વખત જુનાગઢની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, પરંતુ ગાંધી પરિવારનું જુનાગઢ સાથે ઐતિહાસિક જોડાણ રહ્યું છે. પૂર્વ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુએ સાસણ ગીરમાં સિંહ દર્શન માટે જુનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી. 1983માં ઇન્દિરા ગાંધી જળ હોનારત નિવારણ અને ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવ્યા હતા. 1991માં રાજીવ ગાંધીએ ચૂંટણી પ્રચાર માટે જુનાગઢની મુલાકાત લીધી હતી. 34 વર્ષ બાદ ગાંધી પરિવારના સભ્યની આ પ્રથમ મુલાકાતને લઈને કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળે છે.
ભવનાથમાં કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ શિબિર:
ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી સત્તાથી દૂર રહેલી કોંગ્રેસમાં નવો ઉત્સાહ ભરવા માટે જુનાગઢના ભવનાથ ખાતે રાષ્ટ્રીય પ્રશિક્ષણ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ દસ દિવસની શિબિરમાં જિલ્લા, શહેર અને મહાનગરના પ્રમુખો તેમજ અન્ય કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. શિબિરનું ઉદ્ઘાટન કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી દસ દિવસમાં રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ ભવનાથમાં ચિંતન અને મંથન કરશે.
રાષ્ટ્રીય નેતાઓની હાજરી:
આ શિબિરમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, કે.સી. વેણુગોપાલ, સુપ્રિયા શ્રીનેત, રણદીપ સુરજેવાલા સહિત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓ અને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ તેમજ રાજ્યના પદાધિકારીઓ હાજર રહેશે. 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ શિબિરમાંથી ચૂંટણીનો રોડમેપ તૈયાર થવાની શક્યતા છે.
