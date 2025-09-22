ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયતમાં શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેનના હોદ્દાનો ઉપયોગ કરતો પુત્ર, કોંગ્રેસ પૂર્વ MLAના આક્ષેપો
પોતે પ્રતિનિધિ બની વહીવટ ચલાવતો હોય જે બાબતને લઈ ઉના માજી ધારાસભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી પર્દાફાશ કર્યો હતો.
ગીર સોમનાથ : જિલ્લા પંચાયતના શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેનની જગ્યાએ પુત્ર વહીવટ ચલાવતો હોવાના આક્ષેપ સાથે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને માજી ધારાસભ્ય પુંજા વંશના આક્ષેપો. ઉનાના ભાચા ગામે રહેતા પન્ના બેન દેવશીભાઈ ટાંક જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન હોય જેનો પુત્ર પ્રકાશ ટાંક જીલ્લા ભાજપમાં હોદ્દેદાર હોય તે જીલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિમાં હોદ્દેદાર નહીં હોવા છતાં પણ પોતે પ્રતિનિધિ બની વહીવટ ચલાવતો હોય જે બાબતને લઈ ઉના માજી ધારાસભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી પર્દાફાશ કર્યો હતો
કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને માજી ધારાસભ્ય પુંજા વંશના આક્ષેપો
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં માજી ધારાસભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે જણાવ્યું હતુ કે, "પ્રકાશ ટાંક શિક્ષણ સમિતિનો ખોટો હોદો રાખી પોતાની માતાની ઇંગ્લિશમાં સહીઓ કરી જિલ્લાની વિવિધ કચેરીઓમાં રજૂઆત કરે છે. તેમજ જિલ્લા પંચાયતની યોજાયેલ ચૂંટણીમાં સભ્ય તરીકે પ્રકાશ ટાંકના માતા પન્નાબેન દેવશીભાઈ ટાંક જન પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટાતા તેમને જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન બનાવાયેલ હોય પરંતુ તેમનો પુત્ર પ્રકાશ ટાંક ચૂંટાયેલો નહીં હોવા છતા પોતાનો હોદો ચેરમેન હોવાનો ગણાવી અનેક કચેરીઓમાં રજૂઆતો તેમજ મિટિંગોમાં હાજર રહી પોતાના નામે વહીવટ ચલાવી નાગરિકો તેમજ અધિકારીઓને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યો છે.
હોદ્દેદાર નહીં હોવા છતાં પણ પોતે પ્રતિનિધિ બની વહીવટ
જીલ્લા પંચાયતની જાહેર સભાઓ અને મીટીંગો તેમજ શાળાઓમાં કાર્યક્રમો હોય છે, તેમાં પણ પ્રકાશ ટાંક પોતે હાજર રહે છે. રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રીની હાજરીમાં જિલ્લામાં શાળા પ્રવેશોત્સવ યોજવામાં આવ્યા હતા. તેમાં પણ પ્રકાશ ટાંક પોતે હાજર રહી શાળામાં પ્રવેશોત્સવ યોજેલ છે.
પ્રકાશ ટાંક જિલ્લાના અધિકારીઓની યોજાયેલ મિટિંગોમાં હાજરી આપી ખોટી સહીઓ કરી વહીવટ ચલાવતો હોય અને પોતે જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિનો ચેરમેન તરીકે જે કચેરીમાં પોતાની સહીઓ કરી રજૂઆતો કરી છે. તેને ધ્યાને લઈ તંત્ર દ્વારા પ્રકાશ ટાંક સામે કાર્યવાહી કરવામા આવે તેવી પુંજા વંશે માંગ કરી છે.
આ બાબતે પ્રકાશ ટાંકે ETV BHARATને જણાવ્યુ હતુ કે, "આ કરાયેલા આક્ષેપ બાબતે મારે કશું કહેવાનું નથી, અને હાલ હું મૌન છું."
જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ રાજવીર સિંહ ઝાલાએ જણાવ્યુ કે, "મને જાણવા મળ્યુ છે, કે ઉનાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ પુંજા વંશે જે આક્ષેપો પ્રકાશ ટાંક સામે લગાવ્યા છે. એ આરોપોને અમારે ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત સાથે કઈ લાગતું નથી. કારણ કે પ્રકાશ ટાંક છે, તે ભારતીય જનતા પાર્ટી ગીર સોમનાથ જિલ્લા સંગઠનના ઉપાધ્યક્ષ છે. તેમના માતા પન્નાબેન દેવશીભાઈ ટાંક છે, તે જીલ્લા પંચાયતના સભ્ય છે. શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન છે. જિલ્લા પંચાયત અને શિક્ષણ સમિતિની મીટીંગો હોય છે, તેમાં પન્નાબેન ટાંક પોતે હાજર હોય છે."
જિલ્લા પંચાયત સાથે સંકળાયેલો કોઈ મુદ્દો નથી, પ્રકાશ ટાંક પોતે સોશિયલ મીડિયાનું હેન્ડલિંગ કરતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે તેના કોઈ પરિવારમાંથી અથવા કોઈ એજન્સી હેન્ડલિંગ કરતી હોય તેમણે કદાચ શરત ચુકથી સોશિયલ મીડિયાની પોસ્ટમાં ચેરમેન તરીકેનો ઉલ્લેખ કર્યો હોય શકે છે.
ETV BHARAT પાસે એક વીડિયો આવ્યો છે. જેમાં જીલ્લા પંચાયતની યોજાયેલ મિટિંગમાં પન્ના બેન દેવશીભાઈ ટાંકની નેમ પ્લેટ વાળી સીટ પર તેમનો પુત્ર પ્રકાશ ટાંક બેસેલો જોવા મળી રહ્યો છે. આ કરાયેલ આક્ષેપોમાં સાચું કોણ અને ખોટું કોણ તે નાગરિકોએ નક્કી કરવાનું છે.
ETV BHARAT પાસે એક વીડિયો આવ્યો છે. જેમાં જીલ્લા પંચાયતની યોજાયેલ મિટિંગમાં પન્ના બેન દેવશીભાઈ ટાંકની નેમ પ્લેટ વાળી સીટ પર તેમનો પુત્ર પ્રકાશ ટાંક બેસેલો જોવા મળી રહ્યો છે. આ કરાયેલ આક્ષેપોમાં સાચું કોણ અને ખોટું કોણ તે નાગરિકોએ નક્કી કરવાનું છે.
