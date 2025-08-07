સોમનાથ : અતિ પ્રાચીન નગર એવા સોમનાથ કોરિડોર પ્રોજેક્ટ માટે જમીન સંપાદન મુદ્દે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે પ્રભાસ પાટણ ગામ સજ્જડ બંધ રહ્યું હતુ. રાત્રીના સમયે સમસ્ત ગ્રામજનોની એક મહત્વપુર્ણ બેઠક મળી હતી, બેઠકમાં સ્થાનિક મહિલાઓએ ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. 'અમારે કોરિડોર નથી જોઈતો' નારા લગાવ્યા હતા.
આ બેઠકમાં ગામના દરેક સમાજના આગેવાનો, અસરગ્રસ્ત પરિવારો, ડેપ્યુટી કલેક્ટર વિનોદ જોશી, મામલતદાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગામના લોકોએ વેરાવળ પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતુ. નાયબ કલેકટર જોશીએ જણાવ્યું હતુ કે, સોમનાથ કોરિડોર પ્રોજેક્ટ માટે 25 હજાર ચોરસ મીટર જેટલી જમીનનું સંપાદન કરવામાં આવશે, ત્યારે સ્થાનિકો દ્વારા આક્ષેપ કરાયો હતો કે ડેપ્યુટી કલેક્ટરે મહિલાઓની રજુઆતો સાંભળી ન હતી જેને લઇ વધુ રોષ ભભૂકી ઉઠયો હતો.
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું : "અમારે કોરિડોર નથી જોઈતો સોમનાથ ટ્રસ્ટ પાસે ઘણી જગ્યા છે. અમારે ઘરની જરૂર છે. અમારે પૈસાની જરૂર નથી કહીને વૃદ્ધાએ બળાપો કાઢયો હતો. એક મહિલાએ કહ્યું હતું કે, અમારે મકાનના ભોગે કોરિડોર નથી જોઈતો, મહિલાઓએ 'કોરિડોર હાય હાય' ના નારા લગાવ્યા હતા. બસ કરો બસ કરો હવે લોકોને હેરાન કરવાનું બસ કરો નારાબાજી કરી હતી. સોમનાથ ટ્રસ્ટને વિકાસ જ કરવો હોય તો ગામમાં મોટી હૉસ્પિટલ, કોઈ મોટી શાળા, શૈક્ષણિક સંકુલ બનાવ્યું હોત તો અત્યારે હજારો બાળકો લાખો રૂપિયા ફી ભરી આજુબાજુના ગામમાં ભણવા જાય છે.
ત્યારે એ લોકોને વિકાસનું કઈ સુઝ્યું ન હતું. ઘણા લોકોને હૃદયના હુમલાઓ આવી જાય છે. કોઇ એવી હોસ્પિટલ બનાવવાનું કેમ વિચાર આવ્યો નહિ, અને આ કોરિડોરમાં ફ્લાય ઓવર આવવાથી પ્રજાને શું લાભ મળવાનો છે. એટલે આ કોરિડોર અમને મંજૂર નથી. કદાચ 5 કરોડ રૂપિયા આપે ને તો પણ અમે અમારું ઘર આપવાના નથી. કોરિડોરનો વિરોધ કરીએ છીએ, કોરિડોર નો બહિષ્કાર કરીએ છીએ.
ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર સામે આક્ષેપો : સ્થાનિકોએ મંદિર ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર સામે આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતુ કે, છેલ્લા ઘણા સમયથી સોમનાથ મંદિર કોરિડોરની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. પરંતુ કોરિડોર અંગે આજ દિન સુધી કોઈ પારદર્શક વિગતો સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી નથી. કોરિડોરનો પ્રાથમિક પ્લાન આયોજન આ તમામ બાબતો જનતાથી યેન કેન પ્રકારે છૂપાવવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા 8 મહિનાઓથી કોરિડોરની ગતિવિધિઓ તેજ બની અને મંદિર ટ્રસ્ટ અને વહીવટી તંત્ર વરચે બેઠકો યોજાઈ રહી છે.
નોટિસ વગર જ જમીન સંપાદનની કાર્યવાહીના આક્ષેપો કરવામાં આવતા છેલ્લા ત્રણેક દિવસથી વહીવટીનો અસરગ્રસ્તો સાથેના વ્યવહારમાં ઉગ્રતા આવી હોવાથી અસરગ્રસ્તો અને ગામના લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. આ કોરિડોર પ્રોજેક્ટથી અસરગ્રસ્ત લોકોનું કહેવું છે કે, તેમને અગાઉ કોઈ જાણ કે નોટિસ પાઠવવામાં આવી નથી. અને સીધી જ જમીન સંપાદનની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિકોનો વિરોધ જોતા આગામી દિવસોમાં આ કોરિડોર મુદ્દો વધુ ગરમાય શકે છે.
તંત્ર અને પોલીસ પર ધમકીના આક્ષેપો : ગ્રામવાસીઓએ વેરાવળ પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવતા જણાવ્યું હતુ કે, તંત્ર અને પોલીસ ફોર્મ ભરી વિગતો આપવા ધમકાવતા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. કોરિડોર બનાવીને સોમનાથની આસ્થા સાથે સરકાર ખિલવાડ કરી રહી છે. પાંચ પાંચ પેઢીઓથી રહેતા લોકોના મકાનો ખાલી કરી દેવા કોઈ પણ પ્રકારની નોટિસો આપ્યા વગર કાર્યવાહી કરવામાં આવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.
