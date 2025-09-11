ETV Bharat / state

સોમનાથના પ્રભાસ પાટણમાં રખડતા કૂતરાઓનો આતંક, નગરપાલિકા કાર્યવાહી કેમ નથી કરી રહી?

સોમનાથ પ્રભાસ પાટણ અને આસપાસના વિસ્તારમાં રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યા ગંભીર બની ગઈ છે, જુઓ સમગ્ર વિગત...

રખડતા કૂતરાઓનો આતંક
રખડતા કૂતરાઓનો આતંક (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 11, 2025 at 9:13 AM IST

ગીર સોમનાથ : ગુજરાતમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક ખૂબ જ વધી ગયો છે. રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોને રસ્તે રખડતા કૂતરા કરડવાના કેસમાં ઘણો વધારો થયો છે. જેના લીધે લોકોમાં શ્વાનોને લઈને ભારે ડરનો માહોલ જોવા મળે છે. તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી લોકોએ માંગ કરી છે. વેરાવળ પાટણ શહેરમાં રખડતાં કૂતરાના આતંકથી લોકો ભયમાં મૂકાયા છે.

પ્રભાસ પાટણમાં રખડતા કૂતરાઓનો આતંક : સોમનાથ પ્રભાસ પાટણમાં રખડતા કૂતરાઓનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે. દર મહિને કૂતરા કરડવાના સરેરાશ 225 કેસ નોંધાયા છે. નગરપાલિકા કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ક્રિય બની ગઈ છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

પ્રભાસ પાટણ તથા ભીડીયા વિસ્તારમાં રખડતા કૂતરાઓની સમસ્યા ગંભીર બની ગઈ છે. સલાટવાડા વિસ્તારમાં રાહદારીઓને કૂતરાઓ કરડે છે. નગરપાલિકા પાસે કૂતરા પકડવાના વાહન હોવા છતાં યોગ્ય ઉપયોગ નથી થતો. નગરપાલિકા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરે તેવી સ્થાનિકોની માંગ ઉઠવા પામી છે.

પ્રભાસ પાટણમાં રખડતા કૂતરાઓનો આતંક (ETV Bharat Gujarat)

દર મહિને સરેરાશ 225 કેસ : પ્રભાસ પાટણ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રના RMO ડૉ. નીતિન પટેલે માહિતી આપી કે, તેમના કેન્દ્રમાં દર મહિને કૂતરા કરડવાના સરેરાશ 225 કેસ નોંધાય છે, જેમાં મોટાભાગના કેસ પ્રભાસ પાટણ અને ભીડીયા વિસ્તારના છે. સોમનાથ પ્રભાસ પાટણ અને આસપાસના વિસ્તારમાં રખડતા કૂતરાની સમસ્યા ગંભીર બની ગઈ છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, દરરોજ રાહદારીઓ પર કૂતરા હુમલો કરે છે.

નગરપાલિકા સામે સ્થાનિકોમાં આક્રોશ : પ્રભાસ પાટણના સલાટવાડા વિસ્તારના રહેવાસી ચેતન દવેના જણાવ્યા મુજબ, રખડતા કૂતરા રાહદારીઓનો પીછો કરીને તેમને કરડે છે. સમસ્યા દિવસે દિવસે વધી રહી છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓએ નગરપાલિકા સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે નગરપાલિકા પાસે કૂતરા પકડવાના વાહન હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ થતો નથી.

નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે કહ્યું...

આ મુદ્દે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પારસ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, રખડતા શ્વાનના ખસીકરણ માટે ટેન્ડરની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. સરકારે જે રકમ મંજૂર કરી છે તેનાથી બમણા ભાવનું ટેન્ડર આવ્યું છે. માટે આ મુદ્દે આગામી ઓક્ટોબર માસમાં મળનાર બોર્ડમાં નિર્ણય લેવાશે. રહેવાસીઓએ નગરપાલિકાને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા અપીલ કરી છે, જેથી લોકોને રખડતા કૂતરાના આતંકમાંથી રાહત મળી શકે.

