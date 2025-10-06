ETV Bharat / state

"શક્તિ" વાવાઝોડાના પગલે સોમનાથ ચોપાટી બંધ, વેરાવળ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ

અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા શક્તિ નામના વાવાઝોડાના ખતરા વચ્ચે સોમનાથ મંદિરની ચોપાટી બંધ કરવામાં આવી છે.

October 6, 2025

ગીર સોમનાથ : અરબી સમુદ્રમાં "શક્તિ" વાવાઝોડાના ખતરાને લઈ સોમનાથ મંદિરની ચોપાટી બંધ કરવામાં આવી છે. તેમજ વેરાવળ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે. આ ઉપરાંત વહીવટી તંત્રના અધિકારી અને કર્મચારીઓની રજાઓ રદ કરી દેવામાં આવી છે.

સોમનાથ મંદિર ચોપાટી બંધ : સૌરાષ્ટ્ર નજીકના અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા શક્તિ નામના વાવાઝોડાના ખતરા વચ્ચે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે કડક પગલા લેવામાં આવ્યા છે. સોમનાથ ચોપાટી વિસ્તાર સહિત દરિયા કિનારા પર આવતા પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકોની અવર જવર સંપૂર્ણ પણે બંધ કરવામાં આવી છે.

દરિયામાં ભારે કરંટ અને ઉંચા ઉછળતા મોજાના કારણે ચોપાટી જવાના માર્ગ પર બેરીકેટ લગાવી પોલીસ કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ વેરાવળ અને દીવ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. વધુમાં માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવા તેમજ ફિશિંગ માટે ગયેલ તમામ બોટોને નજીકના બંદરો પર લાંગરી રાખવા વાયરલેસ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.

અધિકારી અને કર્મચારીઓની રજાઓ રદ : ગીર સોમનાથ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ ચક્રવાતી પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ તમામ સરકારી કચેરીના અધિકારી અને કર્મચારીઓને 10 ઓક્ટોબર સુધી હેડ ક્વાર્ટર નહીં છોડવા જણાવ્યું છે. તેમજ આ અધિકારી કર્મચારીઓની મંજૂર કરેલ રજાઓ રદ કરી તાત્કાલિક ફરજ પર હાજર રહેવા જણાવવામાં આવ્યું છે. ફરજમાં બેદરકારી કે નિષ્કાળજી દાખવનાર સામે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 2005 હેઠળ કડક કાર્યવાહીની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

હવામાન નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર ચક્રવાત "શક્તિ" હાલમાં અરબી સમુદ્ર ઉત્તર પૂર્વ ભાગમાંથી પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં વધી રહ્યું છે. આ ચક્રવાત મધ્ય અરબી સમુદ્ર વિસ્તાર તરફ આગળ વધીને વધુ ગાઢ બનવાની સંભાવના છે.

આગામી 6 થી 7 ઓક્ટોબરે ગુજરાતના દરિયા કિનારાના વિસ્તાર તેમજ સૌરાષ્ટ્રના દ્વારકા, પોરબંદર, અમરેલી, જૂનાગઢ, દીવ અને ગીર સોમનાથ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વહીવટી તંત્રએ હાલ તો દરિયાકિનારેથી લોકોને દૂર રહેવા અને ખોટી અફવામાં નહીં આવવા તેમજ સ્થાનિક તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ પણ કરી છે.

