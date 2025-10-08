સુરેન્દ્રનગરમાં એસઓજીની મોટી કાર્યવાહી: સબસીડીવાળા યુરિયા ખાતરના ગેરકાયદેસર વેચાણનું કૌભાંડ ઝડપાયું
લખતર તાલુકાના દેવળીયા ગામે આવેલા ખાનગી ગોડાઉનમાં આ ગેરકાયદેસર પેકિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું.
Published : October 8, 2025 at 10:03 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં એસઓજી પોલીસે એક મોટું કૌભાંડ બહાર પાડ્યું છે. પોલીસે સરકારી સબસીડીવાળું યુરિયા ખાતર કોમર્શિયલ કોથળામાં પેકિંગ કરીને વેચાણ કરતા ગેરકાયદેસર ધંધાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, લખતર તાલુકાના દેવળીયા ગામે આવેલા ખાનગી ગોડાઉનમાં આ ગેરકાયદેસર પેકિંગનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. એસઓજી પોલીસે રેડ કરતા ત્યાંથી ક્રિપાલસિંહના કબજામાં સરકારની સબસીડીવાળું યુરિયા ખાતર કોમર્શિયલ પેકિંગમાં રૂપાંતરિત થતું હોવાનું બહાર આવ્યું. આ કામમાં અજય બળવંતસિંહ ઝાલા, દિવ્યરાજસિંહ રાણા અને પરાગ સહિતના શખ્સો મજૂરો સાથે મળીને સંડોવાયેલા હતા.
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે બનાસકાંઠાથી ટ્રક ચાલક અને ક્લીનર ખાતર લેવા માટે ગોડાઉન ખાતે આવ્યા હતા. એ દરમિયાન પોલીસે છાપો મારીને સ્થળ પરથી તમામ શખ્સોને રંગેહાથ ઝડપી લીધા. પોલીસે કાર્યવાહી દરમિયાન યુરિયા ખાતરની થેલીઓ, એક ટ્રક, મોબાઇલ ફોન અને અન્ય સામગ્રી મળી કુલ રૂપિયા 19 લાખ 80 હજાર 800નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
વધુ તપાસમાં ખુલ્યું કે મુખ્ય આરોપી ક્રિપાલસિંહ સામે અગાઉ આર્મ્સ એક્ટ, મારામારી જેવા અનેક ગુના નોંધાયેલા છે. જ્યારે અજયસિંહ વિરુદ્ધ ધમકી, દારૂ, મારામારી અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળના ચાર ગુના નોંધાયેલા છે. પોલીસએ ગોડાઉનમાં કામ કરતા મજૂરો તેમજ ટ્રક ચાલક સહિત કુલ 10 જેટલા શખ્સોને ઝડપી લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
એસઓજીની આ કાર્યવાહીથી જિલ્લાના ખેડૂતોને ઠગતા ગેરકાયદેસર ધંધાખોરો સામે કડક સંદેશો ગયો છે કે આવા કૃત્યોને હવે કોઈ રીતે છોડવામાં નહીં આવે. જિલ્લા પોલીસના તંત્રએ જણાવ્યું છે કે ખેડૂતોના હિતમાં આવનારા દિવસોમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે વધુ ચકાસણી અને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
