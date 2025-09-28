મહેસાણામાં નવરાત્રી ગરબામાં સામાજિક સંદેશ, લગ્ન નોંધણી કાયદામાં સુધારાની માંગ ઉઠી
'લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારો' કરવાની લડતને ટેકો આપવા માટે, સોસાયટીના સભ્યોએ પ્લે કાર્ડ્સ (Placards) સાથે ગરબા રમીને સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
Published : September 28, 2025 at 8:05 PM IST
મહેસાણા : આદ્યશક્તિના નવરાત્રી પર્વની રંગત વચ્ચે, મહેસાણાના તુલસી બંગ્લોઝના રહીશોએ એક સામાજિક સંદેશ આપતા અનોખી રીતે ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું. સરદાર પટેલ સેવાદળ (SPG)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજીભાઈ પટેલના નેજા હેઠળ છેલ્લા લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી 'લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારો' કરવાની લડતને ટેકો આપવા માટે, સોસાયટીના સભ્યોએ પ્લે કાર્ડ્સ (Placards) સાથે ગરબા રમીને સરકારનું ધ્યાન દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
ભાગેડુ લગ્નો અટકાવવા માટેની લડત
SPG દ્વારા લગ્ન નોંધણીમાં માતા-પિતા અથવા લોહીના સબંધીની સહી ફરજિયાત કરવાની માંગણી સાથે સર્વે સમાજની ટીમને જોડીને એક વ્યાપક અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ લડતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રેમ લગ્નના નામે થતા ભાગેડુ લગ્નો (Elopement/Runaway marriages) અને તેના કારણે સર્જાતી સામાજિક, પારિવારિક સમસ્યાઓને અટકાવવાનો છે.
સંસ્થાનું માનવું છે કે લગ્નની નોંધણીમાં માતા-પિતાની સહમતી અથવા જાણકારી ફરજિયાત બનાવવાથી દીકરીઓના હિતનું રક્ષણ થશે અને યુવાનોના ઉતાવળિયા નિર્ણયો પર અંકુશ મૂકી શકાશે.
નવરાત્રીમાં જાગૃતિનું પ્રદર્શન
નવરાત્રી એ માત્ર ઉત્સવ નહીં, પરંતુ શક્તિ અને સામૂહિકતાનું પ્રતીક છે. આ પવિત્ર અવસરે તુલસી બંગ્લોઝના રહીશોએ SPGની વિચારધારાને અનુસરીને સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. ગરબાના રંગીન માહોલ વચ્ચે યુવાનો, વડીલો અને બાળકો સૌએ હાથમાં વિવિધ પ્લે કાર્ડ્સ લઈને પ્રદર્શન કર્યું. આ પ્લે કાર્ડ્સ પર 'લગ્ન નોંધણીમાં માતા-પિતાની સહી ફરજિયાત કરો', 'ભાગેડુ લગ્નો રોકો, દીકરીઓને બચાવો', અને 'સરકાર જાગે, કાયદામાં સુધારો લાવે' જેવા સૂત્રો લખેલા હતા.
સ્થાનિકોનો બહોળો પ્રતિસાદ
આ અનોખા પ્રદર્શનને સ્થાનિક લોકોનો સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. સોસાયટીના એક રહીશે જણાવ્યું કે, "અમે ગરબાના માધ્યમથી આ મહત્વપૂર્ણ સામાજિક મુદ્દાને ઉજાગર કરવા માંગતા હતા. લગ્ન એ બે વ્યક્તિનો જ નહીં, પણ બે પરિવારોનો સંબંધ છે. તેથી, માતા-પિતાની જાણકારી અને સંમતિ હોવી અત્યંત જરૂરી છે. અમે સરકારને અપીલ કરીએ છીએ કે આ કાયદામાં વહેલી તકે સુધારો લાવે."
લાલજીભાઈ પટેલ અને SPG દ્વારા લગ્ન નોંધણી કાયદામાં સુધારા માટે મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. તેમની માંગણીઓમાં લગ્ન નોંધણી દીકરીના સ્થાનિક વિસ્તારમાં જ થવી જોઈએ અને દસ્તાવેજોનું સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ફરજિયાત વેરીફિકેશન થવું જોઈએ જેવી બાબતોનો પણ સમાવેશ થાય છે. મહેસાણાના આ સ્થાનિક પ્રદર્શને SPGની આ લડતને એક નવું બળ પૂરું પાડ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે આ મુદ્દો હવે સમાજના નાનામાં નાના એકમ સુધી પહોંચી ગયો છે.
સ્થાનિક રહીશોના આ અનોખા પ્રયાસથી આશા છે કે સરકાર વહેલી તકે આ ગંભીર મુદ્દાને ધ્યાને લઈને લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં જરૂરી સુધારા કરશે, જેથી અનેક પરિવારોની ચિંતા દૂર થાય અને સામાજિક સુમેળ જળવાઈ રહે.
આ પણ વાંચો...