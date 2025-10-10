ETV Bharat / state

અમદાવાદીઓ માટે AMC દ્વારા સ્માર્ટ પાર્કિંગની સુવિધાઓ, અમદાવાદમાં આ 5 જગ્યાએ મફતમાં સ્માર્ટ પાર્કિંગ

શહેરમાં 5 જગ્યાએ વિના મૂલ્યે સ્માર્ટ પાર્કિંગ લગાવામાં આવશે. દિવાળી બાદ સ્માર્ટ પાર્કિંગ સુવિધા આપવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 5:30 PM IST

અમદાવાદ : સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપવા સિંધુભવન રોડ પર સ્માર્ટ પાર્કિગની સુવિધા આપવામાં આવશે. ઓટોમેટિક પાર્કિંગ ફેસિલિટી, શહેરમાં 5 જગ્યાએ વિના મૂલ્યે સ્માર્ટ પાર્કિંગ લગાવામાં આવશે. દિવાળી બાદ સ્માર્ટ પાર્કિંગ સુવિધા આપવામાં આવશે. સ્માર્ટ પાર્કિગમાં વિનામૂલ્યે સેવા અપાશે. આ મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ શહેરનો વિસ્તાર વધતો જાય છે. અમદાવાદમાં ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાઓ પણ વધી રહી છે. અમદાવાદ શહેરમાં પાર્કિંગની વધતી જતી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદના સિંધુભવન રોડ પાસે કોઠીલા ગાર્ડન નજીક એક સ્માર્ટ પાર્કિંગ સ્ટાર્ટ અપ લાગુ કરવામાં આવશે.

AMC દ્વારા સ્માર્ટ પાર્કિંગની સુવિધાઓ (ETV Bharat Gujarat)

જ્યાં એપ દ્વારા ઉપલબ્ધ જગ્યા તરત જાણી ઓછા સમયમાં પાર્કિંગ કરી શકાશે. લોકોનેને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આવા વધુ 5 સ્માર્ટ પાર્કિંગ ઝોન સીજી રોડ, સોલા સર્કલ, ઝાયડસ થી હેબતપુર રોડ, યુનિવર્સિટી રોડ અને મીઠાખળીથી લો ગાર્ડન વિસ્તારમાં મફતમાં શરૂ કરવા આવશે.આ સુવિધાઓ દિવાળી બાદ કાર્યરત કરવામાં આવશે.

આ પ્રોજેકટ કેવી રીતે કામ કરે છે:

1. નાગરિક સ્માર્ટ પાર્કિંગ મોબાઇલએપ્લિકેશન દ્વારા ખાલી પાર્કિંગ જગ્યા શોધે છે

2. IoT સેન્સર્સ નારિયલ-ટાઇમડેટાપરથી ઉપલબ્ધ જગ્યાઓ દર્શાવાય છે

3. નાગરિક ગાઇડન્સ દ્વારા નિર્ધારિત પાર્કિંગ જગ્યા સુધી પહોંચે છે અને યોગ્ય રીતે વાહન પાર્ક કરે છે

4. 5 મિનિટ પછી મેટલપ્લેટનો ફ્લેપ ઉઠી વાહન ના રિયર વ્હીલને લોક કરી દે છે

5. નાગરિક પરત આવ્યાના સમયે QR કોડ સ્કેનકરીને ચુકવણી કરશે અને વાહન અનલૉક કરશે

6. સિસ્ટમ સંપૂર્ણ રીતે ડિજિટલ અને માનવરહિત છે

7. દરેક પાર્કિંગ જગ્યા CCTV કેમેરા દ્વારા સુરક્ષિત છે અને અનધિકૃતવાહનો માટે મોનીટર કરવામાં આવે છે

8. નાગરિકોને સહાય માટે હેલ્પડેસ્ક ટીમ પણ ઉપલબ્ધ રહેશે

